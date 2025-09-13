A Veglie 15 ragazzi ammessi al contributo per attività sportiva gratuita

L’Amministrazione comunale di Veglie ha approvato l’elenco dei minori ammessi al contributo previsto nell’ambito dell’Avviso pubblico “Sport e Integrazione”.

A partire da lunedì 15 settembre 2025 e fino a giugno 2026, quindici ragazze e ragazzi del territorio potranno accedere gratuitamente ad attività sportive organizzate dalle associazioni aderenti al progetto.

L’elenco completo dei beneficiari è consultabile sul sito istituzionale

“‘Sport e Integrazione’ è un’iniziativa meritevole che mira a promuovere lo sport tra i minori, offrendo loro l’opportunità di praticare attività sportive gratuitamente – dichiara il Sindaco Mariarosaria De Bartolomeo. Come amministrazione abbiamo stanziato risorse per sostenere il progetto, dimostrando la nostra convinzione nell’importanza dello sport come strumento di crescita, inclusione e coesione sociale. Investire nei giovani significa investire nel futuro della nostra comunità.”

Aggiunge l’Assessore allo Sport, Gianni Rollo: “Il progetto si chiude con quindici ragazzi che potranno beneficiare di attività sportive gratuite a partire dal 15 settembre fino a giugno 2026. Ci auguriamo che tutto questo possa avere un impatto positivo sulla comunità e ispirare altri minori a praticare sport. È fondamentale investire nei giovani e nello sport. Ringraziamo gli uffici comunali e le associazioni sportive del territorio che hanno aderito con entusiasmo, rendendo possibile la realizzazione del progetto per costruire una società più sana, equa e inclusiva”.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di abbattere le barriere economiche all’accesso allo sport, sostenendo le famiglie in condizioni di maggiore fragilità e incentivando la partecipazione attiva dei minori a percorsi sportivi e relazionali.