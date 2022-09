Al via gli eventi per celebrare i 25 anni di ordinazione episcopale di Mons. Michele Seccia

Prendono il via domani 7 settembre gli eventi per celebrare il XXV anniversario dell’ordinazione episcopale dell’arcivescovo Michele Seccia avvenuta a San Severo l’8 settembre 1997.

Primo appuntamento domani in duomo con l’esecuzione di due capolavori della musica sacra: la Cantata BWV 4 di J.S. Bach e il Dixit Dominus HWV 232 di G.F. Händel. A esibirsi, l’ensemble vocale Florilegium vocis accompagnata dall’Orchestra Barocca Santa Teresa dei Maschi che si avvale dell’uso di strumenti storici per ricreare il sound tipico del ‘700. A dirigere il concerto il maestro Sabino Manzo, direttore di coro e orchestra, organista, clavicembalista e pianista, docente di formazione corale presso il Conservatorio di Musica “A. Vivaldi” di Alessandria e di direzione presso i corsi dell’Istituto diocesano di musica sacra di Bari e presso la Milano Choral Academy.

Giovedì 8 settembre è il giorno del XXV anniversario dell’ordinazione episcopale dell’arcivescovo Michele Seccia. Alle 19, in cattedrale, l’arcivescovo presiederà in cattedrale la solenne eucarestia giubilare. Concelebrano con lui i confratelli vescovi provenienti dalla Puglia, i sacerdoti delle due diocesi (San Severo e Teramo-Atri) che ha servito prima dell’approdo a Lecce, il clero leccese e il popolo di Dio proveniente dalle parrocchie della diocesi. Assisterà alla solenne liturgia, il Cardinale Salvatore De Giorgi, arcivescovo emerito di Palermo.

La messa, per la regia di don Emanuele Tramacere, si potrà seguire anche in televisione (Tele Dehon al ch 19), oppure in streaming sulla pagina Fb di Portalecce.

Ultimo appuntamento con gli eventi giubilari, venerdì 30 settembre alle 17,30 presso il Centro Pastorale Mediterraneo (ex nuovo seminario in Via Umbria) la presentazione del volume “Adiutor Gaudii Vestri. Le Lettere Pastorali di Mons. Michele Seccia”, edito da “Vivere In”.