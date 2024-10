L’arma dei Carabinieri protagonista al 31° meeting dei due mari con la storica “Gazzella”

L’Arma dei Carabinieri ha avuto l’onore di partecipare, in questo fine settimana, al 31° Meeting dei Due Mari, un Raduno Internazionale di Auto Storiche, organizzato dal Salento Club Auto Storiche di Lecce e da Caroli Hotels. L’evento ha raccolto appassionati di auto da ogni parte d’Italia, creando un’atmosfera unica, non solo per gli amanti delle vetture d’epoca.

Sotto i riflettori, la Giulia 1600 Super Radiomobile dei Carabinieri ha brillato come autentico simbolo di un periodo significativo nella storia delle Forze dell’Ordine italiane. Una presenza che è stata anche un segno del legame tra passato e presente, un legame reso saldo dai valori di servizio e protezione che da sempre contraddistinguono la Benemerita.

L’affascinante design della Giulia 1600 Super Radiomobile ha suscitato ammirazione tra i visitatori, evocando forti emozioni e nostalgia per un’epoca in cui queste vetture erano sinonimo di sicurezza e vigilanza sulle strade italiane.

Un’eredità che oggi continua attraverso la moderna Alfa Romeo Giulia Radiomobile 2.0 turbo benzina da 200 CV.

L’equipaggio dell’Arma, composto da Carabinieri in uniforme, ha avuto il privilegio di rappresentare l’Istituzione in un contesto culturale e sociale di grande rilievo, testimoniando l’impegno dell’Arma nel preservare la memoria storica e nel mantenere un attivo legame con la comunità salentina.

Alla manifestazione hanno partecipato circa 50 vetture provenienti da diverse località italiane, offrendo un’occasione imperdibile per gli appassionati e le famiglie di ammirare modelli rari e affascinanti. La Giulia 1600 Super Radiomobile ha riscosso grande popolarità durante la sfilata che ha attraversato il meraviglioso Salento.

Il percorso, che ha preso il via da Gallipoli, ha rivelato ogni tappa come un’opportunità per scoprire aspetti unici della cultura e della storia locali. I panorami lungo la litoranea adriatica e ionica, da Otranto a Santa Maria di Leuca, hanno messo in risalto non solo la bellezza della Giulia, ma anche le meraviglie naturali della Puglia. I partecipanti hanno avuto modo di ammirare paesaggi mozzafiato, acque cristalline e caratteristiche architetture dei borghi pugliesi, tutti sotto lo sguardo elegante della Giulia.

La “gazzella”, con il suo design iconico e il potente motore, ha accompagnato i partecipanti con il suo inconfondibile

rombo, regalando momenti di emozione e fervore. Non è solo un veicolo; la Giulia 1600 Super Radiomobile rappresenta un pezzo di storia italiana, evocando ricordi di un’epoca in cui i Carabinieri erano facilmente riconoscibili a bordo di queste eleganti auto blu e bianche, simbolo di ordine e sicurezza per i cittadini.

L’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura e della tradizione, continuando a essere una presenza attiva e apprezzata nella vita delle comunità.