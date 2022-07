Finalmente si passerà. La caserma Pico abbatte il muro su via 4 novembre

Da via 24 maggio a via 24 maggio, senza la caserma di mezzo, anzi passando all’interno della storica caserma Pico, ex sede dell’indimenticabile Distretto Militare di Lecce, dove migliaia di salentini in tempi non troppo lontani hanno svolto le visite per il servizio militare di leva.

Operai al lavoro da qualche giorno, ma è oggi la giornata chiave, perché per la prima volta nella nostra vita vediamo la strada che fino ad oggi era inglobata all’interno della caserma e che invece a partire da questa estate entrerà pienamente nel sistema urbanistico cittadino e consentita di tagliare agevolmente lungo un percorso che metterebbe subito in collegamento la zona di Piazza Mazzini con la circonvallazione, senza essere costretti ad aggirare, come si è sempre fatto, il lunghissimo muro di cinta della caserma.

È una rivoluzione. I residenti accolgono la novità con enorme soddisfazione.