Abbracci Gratis per tutti, il 12 maggio Lecce regala affetto ai passanti

In un mondo che sembra sempre più diviso e sempre più ostile al prossimo, forse un abbraccio è la soluzione. Un gesto semplice ma che non costa nulla. Il 12 maggio tutti in piazza a Lecce a regalare un abbraccio: “Abbracciami più forte 2019″ è l’iniziativa dei ragazzi di Abbracci Gratis Italia Free Hugs che coinvolge molte città italiane, da Nord a Sud. E il capoluogo salentino non poteva che aderire alla manifestazione.

Da Torino a Roma, da Genova a Siracusa, le regole sono semplici. Per prima cosa serve un cartello, per farvi riconoscere: “Dono Abbracci”, “Abbracci Liberi”, “Abbracci Senza Costo”, “Regalo Abbracci”, “Abbracci Gratis”, “Abbracciamoci”. Libertà alla fantasia e un solo obiettivo: in alto i cartelli per abbracci più forti.

Per i più coraggiosi, invece, la seconda cosa da portare con sé è una benda. Chiudete gli occhi, vi fate bendare e l’abbraccio è garantito. Un atto di fiducia verso gli altri, in tempi di mancanza di solidarietà.

Free hugs, dall’Australia al Salento

La campagna sociale non è, in realtà, cosa nuova. L’idea nasce in Australia, a Sydney, quando per la prima volta i passanti, in maniera del tutto casuale e disinteressata, hanno ricevuto un abbraccio per le vie principali della città e nelle piazze.

Ma è stato Youtube a consacrare il successo dell’iniziativa, trasformando free hugs in una sorta di movimento internazionale nato spontaneamente.

Braccia aperte e sorriso smagliante: il 12 maggio ci si abbraccia tutti.

Per partecipare all’evento scrivete a abbraccigratisitaliafreehugs@gmail.com, oppure contattate direttamente la pagina Facebook dell’iniziativa.