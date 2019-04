“Ab-bracciata collettiva” 2019, una maratona di 30 ore tra grandi conferme e piacevolissime sorprese

Dopo il grande successo dell’anno scorso, anche quest’anno, nei giorni 30 e 31 marzo, si è svolta la manifestazione a scopo solidale dal titolo “Ab-bracciata collettiva”, per dare aiuto alle famiglie con persone autistiche. Quest’anno c’è stata la possibilità di acquistare uova di Pasqua per dare un contributo maggiore.

L’obbiettivo è stato quello di replicare e migliorare quanto fatto lo scorso anno ed è ciò che è successo grazie allo splendido lavoro che hanno fatto i bravissimi operatori coordinati da Cosimo Guido, capaci di dare una considerevole dimostrazione di affetto ed uguaglianza.

Lo start ufficiale è avvenuto alle ore 9.30 di sabato 30 marzo con il taglio del nastro e con il centro sportivo che pullulava di persone accorse da più parti del Salento per prendere parte a questo magnifico evento.

La mattina si è svolta con i bambini che hanno sviluppato attività TMA con alcuni operatori. Nel pomeriggio, invece, sono arrivate alcune società di pallanuoto per prendere parte all’abbracciata esibendosi con partite amichevoli.

L’esito è stata una grande festa per tutte le società e coloro che hanno assistito alle partite. Il primo giorno è proseguito con tutti gli operatori in acqua insieme ai bambini ed i genitori tra scivoli, tuffi, giochi e innumerevoli abbracci e si è conclusa con i nuotatori master di diverse società salentine, impegnati a macinare chilometri in segno di vicinanza a coloro che vivono il mondo autistico.

La seconda giornata si è aperta con le splendide sirenette che hanno fatto vivere ai bambini il sogno di poter indossare la coda e nuotare insieme a loro. Si è proseguiti con giochi e immancabili abbracci. Prima del countdown per la fine dell’evento, lo staff al completo della TMA ha festeggiato il meritatissimo successo con tuffi, giochi, cori e tantissima soddisfazione. Alle ore 13.30, a evento terminato, i partecipanti a questa due giorni nella struttura di Cellino San Marco hanno sforato abbondantemente quota 600 con più di 1000 km percorsi.

Una giusta ricompensa per il gruppo TMA che è riuscito per il secondo anno consecutivo ad azzerare i pregiudizi verso coloro che non sono altro che persone molto più che speciali.