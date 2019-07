A.C.A.M., nell’ambito dell’edizione 2019 di Cortili Aperti – Identità, a Martano dal 25 al 28 luglio, presenta “N’ovo Rinascimento”, una rassegna artistica curata da Gianfranco Protopapa.

Nel cuore della città, il Castello Baronale accoglierà per quattro giorni “N’ovo Rinascimento”. La mostra presenterà in modo singolare le realtà imprenditoriali che hanno condiviso il progetto di A.C.A.M..

A.C.A.M., Associazione Commercianti, Artigiani ed Operatori Economici di Martano, nasce per coinvolgere in un unico progetto di sviluppo e di comunicazione le attività produttive ed economiche di Martano. Oggi l’associazione, giovane e dinamica, conta circa 100 iscritti e, in un’ottica di crescita condivisa, promuove nuove strategie per lo sviluppo del territorio. I progetti di supporto ai soci si concretizzano in attività di informazione e di promozione realizzate nel corso dell’anno e con iniziative mirate in occasione di festività ed eventi.

Raccontare per raccontarsi

Creare per narrare, non una ma tante storie. Una mostra suggestiva (e da non perdere) per la nuova veste con cui le attività commerciali andranno a raccontarsi. Una narrazione che supera il confine dell’ovvio per tracciare un percorso visivo che presenterà il tessuto economico di Martano con estro e originalità.

Un’installazione che catturerà con la magia dell’arte i visitatori. La mostra consentirà, infatti, di avvicinarsi con un nuovo occhio alle attività commerciali di Martano che si lasceranno scoprire e conoscere più da vicino. Un percorso fatto di una percezione innovativa e insolita che identifica il luogo e la comunità.

A Martano un “N’ovo Rinascimento”

Ed è proprio l’identità il tema scelto quest’anno per la manifestazione Cortili Aperti. Una “identità” che punta sul senso di comunità e di appartenenza e come un fil rouge lega persone e luoghi.

“N’ovo Rinascimento”, la rassegna artistica voluta da A.C.A.M. con la direzione di Gianfranco Protopapa, vuol essere tutto questo: unirsi per nascere a nuova vita mostrandosi in una veste completamente nuova, mai sperimentata in precedenza.

Una forma d’arte, “N’ovo Rinascimento”, attraverso cui i commercianti e gli artigiani di A.C.A.M. si mostrano, in una immagine fatta tangibile, mescolando l’idea di sé alla concretezza della simbologia della vita, del proprio essere.

E come ogni nuova vita, ogni nuovo inizio, ogni nuova cosa, c’è bisogno di un elemento di rottura, una frattura, minima e impercettibile, o vistosa e rumorosa. Sarà questo l’elemento da cui si parte per emergere. Ma noi non sveleremo altro…

A.C.A.M., una scelta per crescere

“N’ovo Rinascimento” sarà anche l’opportunità per A.C.A.M. di farsi conoscere e di accogliere nuove adesioni di commercianti, artigiani e operatori economici nel campo del turismo e della ristorazione. Obiettivo, far crescere l’associazione che si pone come interlocutore per le esigenze di sviluppo del territorio.

Puntare su coesione, condivisione e rinnovata fiducia potrà, di fatto, avviare un percorso di crescita dell’intero sistema economico.

A.C.A.M. intende, dunque, supportare gli imprenditori aderenti all’associazione per dare nuovi impulsi e avviare, così, un circolo virtuoso consapevoli che buona parte dell’economia cittadina ruota intorno a piccole e medie aziende, cuore pulsante di Martano.

Appuntamento dunque da giovedì 25 luglio a domenica 28 luglio, nella bella Martano, per scoprire il “N’ovo Rinascimento”.