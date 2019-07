“Cortili aperti”, Martano svela i suoi tesori e ospita il Salento

Tanta attenzione alla storia e alle bellezze architettoniche che il territorio può offrire. “Cortili aperti” di Martano è l’evento che scopre e riscopre le punte di diamante del comune salentino, nascoste agli occhi più indiscreti. I palazzi, i cortili, le chiese e una Martano extra muraria si svenao agli occhi dei visitatori incuriositi, pronti ad ammirare quei luoghi rimasti nascosti che aprono le loro porte in un’occasione davvero speciale. Cortiti Aperti è uno dei fiori all’occhiello degli eventi del Salento.

Promossa dal Comune di Martano, con il Patrocinio della Provincia di Lecce, la manifestazione è stata presentata questa mattina a Palazzo Adorno a Lecce nella conferenza stampa dedicata. A parlare dell’evento, Andrea Romano, in rappresentanza del Presidente della Provincia Stefano Minerva, Antonella Tremolizzo, vicesindaco di Martano, Andrea Aprile, Assessore comunale alla Cultura e Commercio, Lorenzo Luceri, Presidente dell’Associazione commercianti e artigiani martanesi, e Mariassunta Russo, operatrice culturale.

Sono le dimore storiche di Martano, ma non solo, le protagoniste assolute dell’evento. Il tema scelto per quest’anno è “Identità”, una identità che punta “sul sentire comune, sul senso di comunità e appartenenza come concetto base tra persone e luoghi”.

“Martano si mostra a 360 gradi non solo per i turisti, ma anche per i martanesi”, dichiara l’Assessore Andrea Aprile. “È una manifestazione che si ripete ormai da anni ed è un occasione unica per la comunità per scoprire scorci altrimenti ignoti ai cittadini e a tutti i visitatori che decideranno di dare una possibilità”.

Il programma

Tante le attività previste per l’attesissimo evento del comune salentino. Tra visite guidate ed un mercatino artigianale, non ci sarà da annoiarsi, per un appuntamento in quattro serate all’insegna della musica, dell’arte, della cultura e dell’enogastronomia.

Si parte il 25 luglio con “Idrusa – Formare lo sguardo”, la mostra pittorica itinerante che proporne una narrazione del paesaggio salentino attraverso lo sguardo di tre artisti locali di fine ‘800 e metà ‘900 che hanno dipinto gli scorci più suggestivi, insieme alla presentazione del libro “Formare lo sguardo”. Tra gli interventi della prima serata, il sindaco Fabio Tarantino, l’Assessore alla cultura Andrea Aprile e la curatrice Ada Manfreda, oltre ai coautori Antonio Bonatesta e Salvatore Colazzo.

La seconda serata, il 26 luglio, vede la partecipazione dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore della Grecìa Salentina, il Trinchese, con il concerto del loro Gruppo Popolare. E a seguire il Birraèfesta.

Per sabato 27 luglio, la proposta è più variegata. Si parte alle 19:00 con il “Laboratorio creativo di Flavia Uragano” e si prosegue alle 21:00 con la presentazione di “Così da sempre – Poesie di Francesco G. Bleve” e si torna al Birraèfesta per concludere la serata.

Gran finale il 28 luglio, tra poesia dialettale e musica in grado di ammaliare. Alle ore 20:00, “Quannu te cunta lu core – poesie dialettali di Ada Garofano” è il percorso nei ricordi e nei sentimenti avvolgenti che l’autrice ripercorre. La seconda parte della serata, dalle 21:30, è affidata a “Champagne Protocols fratturino Fulvio Palese” che porta in scena una band di tre musicisti, capaci di riportare lo spettatore indietro nel tempo con le canzoni di Papaleo, Bertè, Califano, Celentano e tanti altri.

I contest

Se l’evento non dovesse sembrarvi già molto interessate così, ad arricchirlo ulteriormente ci saranno due contest. Da un lato, la fotografia nell’era social irrompe in “Cortili Aperti” di Martano e premia lo scatto migliore di uno scorcio del paese a colpi di like e con una giuria. Dall’altro, a portare a casa un riconoscimento sarà il fiorista che meglio riesce a mettere in risalto uno dei cortili aperti.