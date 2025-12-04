Si inaugura il Presepe di sabbia di Scorrano e nasce il gemellaggio con Gaza

Il borgo di Scorrano si veste di luce vibrante durante il periodo natalizio, famosa per le sue luminarie d’autore; la città aggiunge alla sua magica atmosfera uno spettacolo di rara bellezza: il Presepe di Sabbia Monumentale. Qui, tra le antiche mura e il suggestivo Chiostro del Convento ex Agostiniani, la sabbia, materia fragile e primordiale, si fa scultura eterna per raccontare la Natività.

Il Presepe di Sabbia a Scorrano è un evento importante, voluto dall’associazione “Promuovi Scorrano“, nato come arricchimento dell’offerta natalizia che già vedeva le celebri luminarie come protagoniste assolute. A differenza dei presepi in cartapesta o pietra, l’opera di Scorrano si distingue per la sua natura monumentale e allo stesso tempo temporanea. Anno dopo anno, l’esposizione è cresciuta, ospitando scultori di fama mondiale provenienti da paesi con una forte tradizione nella sand art (come Paesi Bassi, Stati Uniti, Canada e Russia), trasformandosi nell’evento di “Sand Nativity ’25” che oggi conosciamo.

Il presepe infatti, non è una semplice ricostruzione, ma una vera e propria installazione artistica di grandi dimensioni. Consiste in un’enorme scenografia, realizzata esclusivamente con sabbia compattata e acqua, senza l’uso di collanti. Un team di scultori internazionali lavora per settimane, utilizzando solo spatole e strumenti manuali, per creare figure a grandezza naturale e dettagli architettonici di straordinaria finezza. Il tema di quest’anno riguarda la pace dei popoli, alla luce delle tante guerre che si susseguono nel mondo.

Inaugurazione del Presepe di sabbia di Scorrano 2025

L’inaugurazione ufficiale, fissata per le ore 17:00 di venerdì 5 dicembre, sarà un momento di forte valenza istituzionale e spirituale. Il taglio del nastro, che segna l’apertura di questa straordinaria opera, sarà affidata a:

Padre Ruggiero D’Oronzo in qualità di Vicario Regionale dei Frati Minori Cappuccini, che effettuerà la benedizione del presepe;

in qualità di Vicario Regionale dei Frati Minori Cappuccini, che effettuerà la benedizione del presepe; Maria Teresa De Lorenzis madre dell’ex Sindaco di Racale e Consigliere Regionale Donato Metallo.

Inoltre, l’inaugurazione del Presepe di Sabbia quest’anno acquisisce un valore universale, grazie a un gesto di altissimo significato artistico e umano sulle rive del Mediterraneo orientale. L’artista palestinese Rana al-Ramlawi, originaria di Gaza City, realizzerà una scultura di sabbia in prossimità delle macerie, in concomitanza con l’apertura salentina.

Rana al-Ramlawi non è solo un’artista: il suo percorso lavorativo è una forma di resistenza culturale. Specializzata nella sand art, ha dedicato la sua tecnica a trasformare un materiale fragile e caduco come la sabbia in potenti testimonianze di memoria e resilienza. La scelta di compiere il suo atto creativo in un contesto così drammatico, vicino alle macerie della guerra, conferisce un’urgenza etica alla sua opera e crea un dialogo diretto e urgente tra due coste lontane, unendo il cuore del Salento, tradizionalmente simbolo di pace e Natività, con un luogo segnato dal conflitto. La sand art è così non solo un’attrazione estetica, ma un veicolo per un messaggio globale di solidarietà.

L’iniziativa testimonia la capacità di Scorrano di non limitarsi alla celebrazione locale, ma di farsi ponte culturale, accogliendo e amplificando un messaggio di speranza che parte dalle fragilità del mondo. Ospitare questo parallelo artistico significa che la “Sand Nativity ’25” va oltre la tradizione per assumere il ruolo di ambasciatrice di unione e vicinanza umana nel giorno della sua inaugurazione.

Questi gli artisti che hanno partecipato all’edizione 2025: Slava Borecki, Enguerrand David, David Ducharme, Mariel Heessells, Susanne Ruseler e Leonardo Ugolini.

L’installazione “Sand Nativity ’25” sarà visitabile dal 5 dicembre 2025 fino al 6 gennaio 2026 anche negli spazi dell’antica corte del Palazzo De Iaco-Veris.

Questi gli orari da segnare in agenda per visitare il presepe di sabbia:

Feriali: 16:30 – 21:00

Sabato, domenica e festivi: 15:30 – 22:00

Festivi anche al mattino: 10:00 – 12:00

L’ingresso è a pagamento, con ticket acquistabile direttamente in loco. Per informazioni e prenotazioni: 338.8647544 o Facebook Promuovi Scorrano.