Si accendono le luci sul presepe di sabbia di Scorrano, la meraviglia che incanta il Natale

Scorrano, un piccolo gioiello nel cuore del Salento, si trasforma a dicembre in una meta imperdibile per gli amanti delle tradizioni natalizie. Il motivo? Il Presepe di Sabbia, una straordinaria opera d’arte, realizzata da abili scultori internazionali che, ogni anno, incanta i visitatori con la sua bellezza e originalità. Per la sesta volta l’associazione «Promuovi Scorrano» ha pensato in grande per stupire i salentini e i turisti che scelgono di trascorrere le vacanze d’inverno nel tacco dello Stivale.

Un capolavoro scolpito nella sabbia

Il Presepe di Sabbia di Scorrano non è un semplice Presepe. È un capolavoro, dove la sabbia diventa la materia prima per creare sculture impreziosite da ricami e dettagli cesellati con arte. Gli artisti hanno lavorato senza sosta in questi mesi per dare vita ad uno dei presepi più suggestivi e affascinanti che si potranno ammirare nel Salento. Tutti, ma proprio tutti, restano senza parole di fronte alle rappresentazioni della Natività, ai paesaggi e alle scene, riprodotte con maestria e realismo. Ogni granello diventa un dettaglio, ogni curva un’emozione.

Visitare il Presepe di Sabbia di Scorrano è un’esperienza indimenticabile. Passeggiando tra le sculture, si ha la sensazione di essere immersi in un mondo fatato, dove la tradizione e l’arte si fondono in un’unica emozione. L’atmosfera natalizia che si respira in questo luogo è davvero unica, e rende la visita ancora più speciale.

Inaugurazione

L’appuntamento, come detto, è per il 7 dicembre, alle 19.00, quando si apriranno le porte di due location d’eccezione: Palazzo De Iaco – Veris, in via Discesa Re Ladislao ed l’Ex Convento degli Agostiniani in Via Agostiniani, che ospiteranno le straordinarie creazioni di sette maestri internazionali della sabbia: Leonardo Ugolini, Enguerrand David, Nikolaj Torkov, David Duscharme, Marielle Hessels, Susanne Rusler e Pavel Milnikov.

Scorrano, un borgo da scoprire

Scorrano non è solo famosa per il suo presepe, non è solo un luogo dove l’arte incontra la fede, dove la manualità si unisce alla creatività. Questo borgo antico, ricco di storia e tradizioni, merita di essere scoperto. Le sue strade strette e caratteristiche, i palazzi nobiliari, le chiese barocche e i tanti eventi culturali che fanno di Scorrano una destinazione ideale per chi desidera trascorrere una vacanza all’insegna della cultura e del relax.