Sagra della Patata Zuccherina, la festa più dolce per concludere l’estate

C’è un filo sottile e prezioso che lega la terra al cuore delle persone: è il sapore della tradizione. Nel cuore del Salento, a pochi chilometri dal mare, c’è un paese che ha dedicato una festa ad un tesoro della terra, un piccolo gioiello rurale che ogni anno diventa protagonista di un appuntamento unico e coinvolgente. A Frigole, dal 5 al 7 settembre, è in programma la Sagra della Patata Zuccherina, tre giorni per celebrare questo ortaggio capace di conquistare anche il palato più raffinato con la sua dolcezza naturale e la consistenza cremosa. Un viaggio nei sapori autentici del Salento che anno dopo anno richiama centinaia di persone da ogni angolo del Salento nel nome di prodotto umile e generoso, capace di raccontare con la sua dolcezza l’identità di un territorio..

Gusto, musica e tradizione

La festa dedicata a questa ricchezza agroalimentare trasforma il borgo in un tripudio di sapori, colori e melodie. Tre giorni di festa, musica e tradizione, dove ogni angolo diventa incontro, ogni piatto diventa storia, ogni nota musicale diventa emozione condivisa. Qui i visitatori saranno accolti da una serie di stand gastronomici che propongono pietanze variegate e creative.

La protagonista indiscussa sarà naturalmente la patata zuccherina, declinata in ricette che uniscono tradizione e creatività: dal semplice gusto arrostito al profumo delle preparazioni dolci e salate che renderanno la piazza un vero e proprio percorso sensoriale. Ogni morso racconterà il lavoro dei contadini, la generosità della terra e la capacità della comunità di trasformare un prodotto genuino in simbolo di festa e condivisione. Ogni piatto racconterà una storia di passione e autenticità. Ogni ricetta sarà un viaggio nella memoria, un abbraccio della terra al palato.

Ma la sagra non è solo cibo. Il programma è ricco e variegato, pensato per regalare emozioni a ogni generazione:

5 settembre: ad aprire le danze saranno i NotteAzzurra, i travolgenti spettacoli di Cartoon Dance, e la Summer Tour Dance Fest, con tanta energia e ritmo fino a notte fonda.

6 settembre: spazio ai giovani talenti con l’apertura concerto a cura di Leccegiovani, seguiti dal grande show della band SLA – Salento Live Act, con il loro viaggio musicale popolare.

7 settembre: gran finale con l’energia contagiosa della Bandabardò, le emozioni del fuoco di Stella Bardo e la nostalgia senza tempo di Bar Italia – La discoteca italiana, un tuffo nei ricordi che farà ballare e cantare tutti.

Partecipare alla sagra significa gustare l’essenza del Salento, scoprire le sue tradizioni contadine più vere e vivere tre giorni all’insegna del buon umore, della cultura e dei sapori autentici. È un invito a celebrare la natura e la fatica di chi ancora oggi coltiva la terra, portando sulle nostre tavole un dono prezioso: la patata zuccherina. Se stai programmando una visita nel tacco d’Italia, non perdere questo evento unico che unisce tradizione, gusto e cultura in un’esplosione di colori e profumi.