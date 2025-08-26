L’ultimo ‘bacio’ del Guendalina, chiude un pezzo di storia del Salento

La sua forza non stava solo nella musica, nei dj set leggendari o nei nomi che hanno calcato la consolle. La sua magia stava nella capacità di reinventarsi, di sorprendere, di restare sempre un passo avanti senza mai snaturarsi. Questo è stato, forse, il segreto del suo inarrestabile successo. La fama, costruita serata dopo serata, era talmente forte che non aveva bisogno di presentazioni. Bastava un semplice “Bacio” per identificare il tempio del divertimento di Santa Cesarea Terme. Sui manifesti che in questi lunghi anni hanno annunciato le serate raramente si trovava scritto Guendalina, né c’erano indicazioni sulla località. Tutti sapevano dove andare, tutti sapevano che quell’impronta parlava da sola. Tutti sentivano il richiamo, irresistibile, come quello del mare del Salentp.



Bastava nominare il Guendalina per aprire un mondo. Un mondo di notti infinite che sembravano non finire mai, di amicizie nate e perse sotto le stelle, di amori nati sotto le stelle e dissolti all’alba. Un mondo fatto di musica di qualità, dj famosi che hanno scritto la storia della house e divertimento fino alle prime luci dell’alba e oltre. Ogni stagione la sua apertura rappresentava una promessa di un ricordo destinato a non spegnersi mai.



Sono numerosissimi i grandi nomi che si sono susseguiti sulla consolle del club salentino e molti di loro, creando mescolanze di sound e stili, sono riusciti a lasciare il segno nel cuore dei giovani frequentatori del Guenda. Parliamo di artisti della cuffia come Frankie Knuckles, Lucien N Luciano, Deep Dish, Little Louie Vega, Ralf, Luca Agnelli, Ilario Alicante, Satoshi Tomiie, Sven Vath, Loco Dice, Richie Hawtin, Jamie Jones, Seth Troxler, David Guetta solo per citarne alcuni.



Non servono tante parole, basta la fila chilometrica all’ingresso per capire che Guendalina significa una sola cosa: Estate. Tutti, almeno una volta, hanno sussurrato: “Ci vediamo al Guenda.” E da lì, tutto aveva già senso.



Da sempre punto di riferimento per tutti gli amanti della house music pugliesi e italiani il Guenda ogni estate, apriva le porte e lo farà anche il 30 agosto, quando è in programma l’ultimo bacio della sua storia. Dopo aver ballato sotto il sole, sotto le stelle, condiviso musica, emozioni, vita è il momento di salutarsi. Dopo 28 anni il tempio della musica capace di conquistare tutti senza mai perdere la sua anima, si ferma.



Il 30 agosto sarà l’ultimo bacio. Un bacio che chiude un’epoca. Un bacio che non si dimentica.