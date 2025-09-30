Accolta nell’Ospedale di Scorrano una famiglia palestinese

Sono stati accolti nell’ospedale di Scorrano quattro bambini e una donna palestinesi giunti ieri sera all’aeroporto di Galatina con un volo militare predisposto per le operazioni di trasporto sanitario dei civili feriti nella guerra in corso nella Striscia di Gaza (Missione MedEvac).

I bambini e la donna – zia del bambino che necessita di cure mediche – sono stati trasferiti nell’Ospedale di Scorrano dal 118.

Ad accogliere la famiglia, il personale sanitario – che curerà il piccolo – e le autorità sanitarie e istituzionali.

Le operazioni sono state coordinate dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, attraverso il meccanismo della Centrale Operativa Remota Operazioni Soccorso Sanitario (Cross) di Pistoia, e il Referente sanitario regionale Anna Maria Natola di concerto con il Ministero dell’Interno che si avvale della sua articolazione territoriale – la Prefettura di Lecce – e dal Ministero degli Affari Esteri, con il Direttore Dipartimento Rete Ospedaliera di Asl Lecce Osvaldo Maiorano in continuo contatto con il Direttore generale di “Via Miglietta” Stefano Rossi.