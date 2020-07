Il diabete non va in vacanza, ma le persone sì: l’iniziativa con Federbalneari per le persone affette

Le prescrizioni, le distanze e tutte le cautele legate alle norme anti contagio non impediranno alle persone meno fortunate di poter godere del mare, dello svago, della compagnia e dei suoi effetti benefici.

La necessità di dare risposte ai bisogni di persone in difficoltà e la promozione del territorio fruibile a tutti sono il motivo per il quale si è lavorato duramente così da limitare quanto più possibile il disagio durante una vacanza.

Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno e alla collaborazione tra L’associazione AGD Delfini Messapici e Federbalneari insieme a Monica Priore (Testimonial Nazionale del Diabete tipo 1) i quali hanno raggiunto un accordo con l’intento di supportare e agevolare la permanenza in spiaggia di ospiti con patologie diabetiche, riservando postazioni ombreggianti, ombrelloni, tavoli al bar e ristorante, impegnandosia favorire la giusta conservazione di medicinali salva vita e alimenti (es: insulina e brik bevande zuccherate) nel frigo della struttura o a fornire ghiaccio extra per l’eventuale borsa-frigo al seguito dell’ospite, a seconda delle sue necessità.

“Spero che grazie a Federbalneari Salento questo accordo possa essere veicolato e sottoscritto in tutt’Italia” è il commento di Monica Priore. Nel Salento ed in Puglia sono già 200 stabilimenti balneari che sono pronti e particolarmente attenti alle esigenze degli Ospiti. Ricordiamo che l’ospite diabetico se messo in condizioni agevolate è in grado di far fronte autonomamente alle crisi glicemiche, senza che sia necessario l’intervento medico.