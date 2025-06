Acqua di San Giovanni: la magica tradizione della notte del 24 giugno

C’è una notte, ogni anno, che sa di incanto e di rugiada. Una notte che parla a chi ascolta con il cuore, che profuma di fiori di campo e speranze silenziose. È la notte tra il 23 e il 24 giugno, quando cielo e terra sembrano sfiorarsi. Ed è in questa soglia tra luce e ombra che nasce un’antica magia: l’Acqua di San Giovanni.

Cos’è l’Acqua di San Giovanni?

L’Acqua di San Giovanni è una miscela profumata realizzata con fiori ed erbe spontanee raccolti la sera del 23 giugno e lasciati in infusione in acqua per tutta la notte. Si cerca l’iperico, che in questa notte si dice abbia poteri speciali, si trovano margherite, petali di rosa, foglie di menta, rosmarino, camomilla, gelsomino.C’è chi ci mette dentro un desiderio, chi una preghiera, chi una lacrima. C’è chi la fa in silenzio, chi la condivide con le amiche, chi la prepara con i bambini. C’è chi, in quell’acqua, rivede il volto di una madre, o di una nonna.

Non c’è una regola fissa, solo un’intenzione chiara: raccogliere bellezza e lasciarla riposare in acqua per tutta la notte. E si aspetta. Non è un’attesa frettolosa, è di quelle che sanno restare.

Durante la notte, quella ciotola si riempie di silenzi, di respiri, di rugiada. La rugiada di San Giovanni, si dice, è speciale. Cura, protegge, porta via ciò che fa male. Gli antichi la consideravano sacra. Le davano il potere di guarire il corpo, ma anche le paure, la stanchezza, i pensieri tristi.

Al mattino seguente, all’alba del 24 giugno – giorno in cui si celebra San Giovanni Battista – quest’acqua viene utilizzata per lavarsi viso e mani. Un gesto simbolico, carico di energia positiva, che si dice porti fortuna, salute e amore.

Questo rito ha radici antiche, più profonde del tempo. Prima ancora di essere associato a San Giovanni Battista, protettore delle acque e delle purificazioni, era legato ai culti pagani della terra e del sole. Il solstizio d’estate era (e resta) un momento sacro, un portale in cui le energie della natura sono al culmine.

Gli antichi sapevano che in questa notte, le piante “parlano”, gli spiriti danzano e la rugiada guarisce.

Le radici pagane e la spiritualità cristiana

Come molte tradizioni popolari, anche questa affonda le sue radici in un tempo lontanissimo, in cui il solstizio d’estate veniva celebrato come un momento di passaggio, di trasformazione, di forza vitale. L’arrivo della luce più lunga dell’anno era accompagnato da riti, falò, canti, danze.

Con l’avvento del cristianesimo, molte di queste celebrazioni furono assorbite nella festa di San Giovanni Battista, figura di purificazione e rinascita. L’acqua, elemento centrale nel suo messaggio, diventò il simbolo per eccellenza: acqua che lava, che rigenera, che protegge.

E così, nei secoli, le credenze pagane e cristiane si sono intrecciate, dando vita a un rituale che ancora oggi sopravvive, nonostante il tempo, nonostante l’oblio.

Una tradizione che torna, silenziosamente, nei cuori

Negli ultimi anni, sempre più persone stanno riscoprendo l’Acqua di San Giovanni. Forse perché c’è una nostalgia che bussa alla porta, una voglia di tornare a sentire le cose vere, quelle che non si comprano, che non si postano, ma si vivono. Forse perché abbiamo bisogno di rallentare, di raccogliere fiori al tramonto, di ascoltare il silenzio della sera, di credere ancora nella bellezza dei gesti piccoli.

Preparare l’Acqua di San Giovanni è un atto poetico e necessario. È un modo per riconnettersi con la terra, con i propri antenati, con il cielo. È ricordarsi che esiste una forma di cura che passa dalle mani, dalla presenza, dalla natura.

L’Acqua di San Giovanni è una tradizione che ha il profumo delle nonne, la forza dei campi, la grazia del cielo. È una memoria che non muore, ma che ritorna ogni volta che qualcuno, anche solo per un attimo, si ferma a guardare un fiore con occhi nuovi.

Nel caos delle città e delle vite di corsa, questa tradizione antica ci invita a rallentare, a raccogliere ciò che conta davvero, e a lavarci simbolicamente da ciò che ci appesantisce.

Forse non guarirà tutto. Ma ci ricorderà chi siamo. E basterà.