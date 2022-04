Trivellato.it, a portata di smartphone centinaia di vetture in pronta consegna  

Concessionaria veneta Mercedes-Benz, smart e AMG, Trivellato ha costruito una proposta che unisce la credibilità di un secolo di storia, che si celebra proprio quest’anno, e la costante capacità di innovare. Insieme infatti a una presenza sul territorio veneto organizzata in 14 sedi, fornisce un’esperienza digitale unica, grazie a www.trivellato.it.

Qui è facile prendere visione, in dettaglio, di una proposta composta da auto nuove, usate, a KM 0 o aziendali ai migliori prezzi di mercato. Il portale ufficiale, infatti, consente all’utente di analizzare ogni vettura nei minimi particolari, grazie alle fotografie, ai tour virtuali e alle dettagliate schede descrittive.

Oltre duecento sono le vetture disponibili in pronta consegna: Mercedes Classe A, Classe B, ma anche le elettriche della Stella, ad esempio EQB, EQA o Mercedes EQC. Scegliendo un modello della famiglia EQ, inoltre, grazie all’iniziativa “Trivellato ti dà la carica” i clienti riceveranno una tessera prepagata che consentirà di ricaricare la vettura per un intero anno.

Non solo, la gamma dei SUV targata Mercedes-Benz include 11 Sport Utility Vehicle e Crossover, perfetti per chi è alla ricerca di un veicolo confortevole e spazioso. Qualche esempio? Mercedes GLA o Mercedes GLC. Per quello che riguarda le novità, invece, è atteso per metà maggio il lancio di Mercedes SL AMG, spider grintosa e accattivante, espressione della sportività e delle performance targate AMG.

Per salvare le proposte più interessanti basta inserirle nell’apposita sezione “Preferiti”, che consente anche di creare liste personalizzate. Invece, l’opzione “Avvisami se cambia il prezzo” invia notifiche riguardo a sconti e ulteriori offerte vantaggiose.

A fronte di un versamento di appena 250 euro è prevista l’opportunità di prenotare un nuovo veicolo online, tenendolo bloccato per tre giorni. Quanto al ritiro, il cliente può recarsi in showroom o approfittare del servizio di consegna nella propria città di residenza. (In caso di ripensamento, naturalmente, la somma sarà restituita).

Per la concessionaria, il 2022 rappresenta un traguardo importante, poiché corrisponde con il suo primo centenario. L’azienda, in un secolo di attività, non si è mai fermata, aggiornandosi ed innovandosi costantemente, pur conservando quello spirito lungimirante che ha guidato ben tre generazioni di imprenditori. Fil rouge dell’intero progetto è l’automobile, un simbolo di libertà, viaggio ed essenza stessa del Gruppo.

Innovazione e sostenibilità sono strettamente legate, e rappresentano due concetti fondamentali per l’azienda. Non solo con la mobilità green, ma anche con ulteriori iniziative, come il progetto “Trivellato per il territorio”. Ogni auto acquistata diventa un albero piantato nelle zone dell’Altopiano di Asiago colpite dal ciclone Vaia. Più di 5.000 gli alberi riforestati in un solo anno.

Infine, sempre in relazione al territorio, l’Amministratore Delegato Luca Trivellato ha dichiarato che “il 2022 vuole essere anche l’occasione per sottolineare l’opera di promozione della città di Vicenza, a partire dall’ormai tradizionale appuntamento con il Vicenza Jazz Festival, uno degli eventi di punta del calendario vicentino e internazionale, che abbiamo ideato e lanciato ormai 26 anni fa”.