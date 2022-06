Ceramiche Refin, il grès porcellanato che interpreta tutta l’eleganza del Made in Italy

Il calore del legno, il fascino del cotto e l’eleganza del marmo. Le collezioni di grès porcellanato espressione di Ceramiche Refin coniugano innovazione tecnologica, versatilità e ricercatezza sul piano estetico. Punti cardine della filosofia aziendale sono il Made in Italy e l’attenzione verso l’eco-sostenibilità. Così prendono vita prodotti che si integrano con raffinatezza sia in progetti destinati ad ambienti interni che outdoor.

L’azienda, attiva dal 1962 e parte del Gruppo Concorde, primario gruppo ceramico mondiale, può contare su una capacità produttiva di 8 milioni di mq l’anno. Vengono impiegati unicamente impianti e macchinari all’avanguardia, sia per la realizzazione delle grafiche che per le attività di post-lavorazione.

Il Made in Italy non è interpretato come una semplice questione stilistica, ma rappresenta un vero e proprio modello che unisce cultura italiana, etica del lavoro e tradizione manifatturiera. A ciò si aggiunge la filosofia green, che si traduce in un concreto impegno per la salvaguardia dell’ambiente.

Entrando nei dettagli della proposta, si incontrano diverse collezioni, in grado di soddisfare le necessità progettuali di ambienti interni e outdoor. Le speciali piastrelle da esterno OUT2.0, ad esempio, presentano uno spessore di 20mm, assicurano un’elevata resistenza a sollecitazioni, carichi e agenti atmosferici. Permettono di creare pavimentazioni che coniugano performance, estetica e versatilità.

Nell’offerta, naturalmente, figurano anche collezioni concepite per case private, uffici, negozi, retail & hospitality o spazi espositivi, ispirate alle texture di vari materiali. Affrescati è un grès porcellanato effetto cemento che dona un’eclettica reinterpretazione dei grandi capolavori artistici italiani. L’avvolgente effetto estetico e la morbida struttura a rilievo creano un’identità precisa e ricercata. Mentre le colorazioni disponibili attualizzano i pigmenti della decorazione classica.

Tali prerogative hanno consentito ad Affrescati di aggiudicarsi autorevoli riconoscimenti. Dopo la vittoria del prestigioso #MetropolisLikes award, ha conseguito anche Archiproduct Design Award 2021, premio annuale che celebra le eccellenze mondiali del design.

Chi sceglie Cortina, invece, sarà conquistato da un grès porcellanato effetto legno che trae ispirazione dalle doghe delle antiche baite alpine. Assi omogenee alternate ad altre più dinamiche traghettano la montagna in un’esperienza moderna. Per quanto riguarda le colorazioni, si incontrano Almond, Natural, Honey e Tobacco.

Play e River, infine, sono due collezioni che hanno saputo sorprendere il pubblico grazie alle loro linee uniche ed esclusive. La prima, composta da una palette di sei tinte matt, è ideale per pavimentazioni e rivestimenti a parete, poiché amplifica i volumi e dà l’idea di trovarsi in un involucro omogeneo. La seconda, invece, trae ispirazione dalla forza erosiva dell’acqua.

Cambia le tue prospettive e dona un nuovo volto agli ambienti, scopri il grès porcellanato di www.refin.it!