Tecnologia e stile per la nuova Mercedes Classe A. Scoprila da Trivellato

La Mercedes Benz Classe A è una delle vetture della Stella più apprezzate dal pubblico. Berlina sportiva e grintosa, coniuga performance di guida ottimali, sistemi di sicurezza e caratteristiche tecniche evolute. Da Trivellato, concessionaria con 14 sedi dislocate in tutto il territorio veneto, si incontrano diversi modelli: con cambio automatico o manuale, benzina, diesel o plug-in-hybrid, e ancora con pacchetti optional e vari allestimenti.

I brand trattati con esperienza dall’azienda sono: Mercedes-Benz, AMG, Mercedes-Benz Certified e smart. Con il portale www.trivellato.it, l’utente può trovare in pochissimi passaggi l’automobile che meglio risponde alle proprie necessità, grazie alla modalità di ricerca guidata e ai diversi filtri da inserire.

Non solo, è possibile perfino prenotare un nuovo veicolo online. Per tenerlo bloccato per tre giorni, è sufficiente versare un acconto di 250 euro (che saranno restituiti in caso di ripensamento). Se il cliente, invece, ha già finalizzato l’acquisto, può ritirare la nuova vettura presso uno dei 14 showroom presenti in Veneto o in alternativa richiedere la consegna nella propria città di residenza.

Ogni automobile dello stock è descritta nei minimi particolari, grazie a schede dettagliate corredate da fotografie e tour virtuali. Tra gli oltre 200 modelli in pronta consegna si incontrano Mercedes Classe C, EQA, Classe B, GLA o GLC. Ma la Mercedes Classe A è una delle proposte che ha riscosso il maggior apprezzamento tra gli appassionati.

La vettura è disponibile sia con cambio manuale che con cambio automatico ed è acquistabile in quattro allestimenti diversi: Executive, Business, Sport e Premium (variano equipaggiamento e pacchetti optional). Berlina grintosa e compatta, mostra un design rinnovato, sia nella parte anteriore che nel posteriore.

È dotata di diversi sistemi di assistenza alla guida, come il Blind Spot Assist, il Park Assist o il Sistema anti-sbandamento attivo. Naturalmente, integra anche il sistema tecnologico MBUX, che permette di interagire con il veicolo tramite i comandi vocali “Hey Mercedes”. La gamma di motorizzazioni è ampia, dal diesel al benzina, passando per la versione plug-in-hybrid.

Gruppo Trivellato mette a disposizione dei suoi acquirenti un team formato da più di 400 professionisti, pronti a fornire consulenze, nonché ad affiancare nella fase post-vendita, con interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

Sul portale, oltre che prenotare una vettura, è possibile salvare le proposte più interessanti, inserendole in liste personalizzate grazie alla speciale sezione “Preferiti”. In più, l’opzione “Avvisami Se Cambia Il Prezzo” invia notifiche riguardo a cambiamenti di prezzo, sconti e promozioni.

L’azienda cura anche diverse iniziative. Il Progetto Custom Lab permette di allestire la propria Mercedes AMG con elementi decorativi, verniciature o pellicole estetiche per renderla davvero unica. Il servizio premium Pick Up & Delivery, invece, consente di prenotare ritiro e riconsegna dell’automobile presso il luogo in cui si lavora, a seguito di qualsiasi intervento.