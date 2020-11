Ada Chirizzi eletta nuovo Segretario Generale della Cisl di Lecce

“Ringrazio il Consiglio Generale per la fiducia che ha voluto manifestarmi, per la responsabilità che ha inteso attribuirmi e soprattutto per l’onore che mi ha riconosciuto eleggendomi alla carica di Segretario Generale della Cisl di Lecce. La pandemia in corso ha prostrato i sistemi produttivi del Paese, ampliandone le fragilità. Un emergere di ulteriori fragilità che registriamo anche all’interno del nostro sistema produttivo, anche in ragione della piccola e piccolissima dimensione delle imprese. Due indicatori rendono più di altri lo stato di prostrazione in cui versa il nostro territorio: il monitoraggio delle prestazioni Covid e quelli sul disagio e sulla povertà assoluta e relativa”, sono queste le prime parole con cui Ada Chirizzi, nuovo Segretario Generale della Cisl di Lecce, si è presentata.

È stata eletta con ampio consenso dal Consiglio Generale svoltosi nella giornata di oggi in modalità videoconferenza, alla presenza del Segretario Generale Puglia Antonio Castellucci e del Segretario Generale Aggiunto Luigi Sbarra, su proposta del Segretario uscente Antonio Nicolì a cui subentra. 58 anni, docente, già Segretario Generale della Cisl Scuola, dal 2009 ha ricoperto la carica di Segretario organizzativo.

“Al 18 ottobre scorso – prosegue Chirizzi – oltre 6000 domande di cigo, circa 3000 di fis, circa 6000 di cig in deroga regionale, circa 5500 di cig in deroga Inps cui si accompagnano le migliaia di percettori delle misure di contrasto alla povertà nazionale e regionale. Crescono il disagio e il numero di salentini che confluiscono nell’area delle povertà assoluta e relativa. In questo tempo buio il sindacato ha rappresentato un approdo sicuro per lavoratori e pensionati, in particolar modo i più fragili, e così sarà anche nel tempo che viene, che ci sfida e ci interroga”.

L’elezione della Segreteria ha visto la riconferma di Antonio Perrone e il nuovo ingresso di Donato Congedo, finora Segretario Generale territoriale FILCA.

“Non è più tempo di seguire la scia. È tempo di tracciare nuovi sentieri”, conclude. “La crisi pandemica ha infatti in sé i semi per una riconsiderazione dei modelli di sviluppo, all’ interno dei quali il lavoro e la dignità del lavoratore e, più in generale, della persona, dovranno riacquistare la centralità che meritano A livello territoriale occorrerà ripartire da noi, consapevoli delle difficoltà, ma anche della forza della rete e delle tante sinergie che abbiamo in questi anni faticosamente costruito. Consapevoli della forza delle reti che abbiamo pazientemente tessuto, rafforzando sempre più il nostro essere CISL, il nostro essere sindacato di prossimità, popolando le tante periferie umane e del lavoro prime tra tutte quelle dei giovani, del precariato, dei migranti”.

Gli auguri della Cgil

«Ada è una donna capace, caparbia e competente. Sono sicura che metterà queste sue qualità al servizio del movimento sindacale locale. A lei gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la Cgil di Lecce» ha dichiarato la segretaria generale della Cgil Lecce, Valentina Fragassi che ha voluto anche ringraziare il suo predecessore, Antonio Nicolì per il lavoro svolto “con grande dedizione, professionalità e garbo”.

«Saluto con gioia l’elezione di una donna in questo ruolo: è il segno che il sindacato precorre come sempre i tempi del cambiamento, verso una vera parità di genere. Ci aspettano tante battaglie comuni, anche con la Uil, per affermare i diritti di lavoratrici e lavoratori del Salento: dal superamento del precariato alla lotta ai contratti-pirata, da una piattaforma condivisa di sviluppo locale ad un ruolo sempre più attivo ed unitario del sindacato interconfederale, dall’affermazione del contratto nazionale alla battaglia contro le contrattazioni territoriali in pejus. Sono convinta che sotto la guida di Ada questo spirito di unità sarà rafforzato, in continuità con quanto fatto dal suo predecessore, Antonio Nicolì. Un augurio infine alla nuova segreteria territoriale, composta anche da Antonio Perronee Donato Conge» ha concluso.