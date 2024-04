Il Comune di San Cesario di Lecce aderisce al progetto “Io Posso”!

Generare empowerment sulla Sla sostenendo iniziative di inclusione sociale verso i pazienti e i loro familiari.

È questo lo scopo dell’adesione del Comune di San Cesario di Lecce alla campagna ‘Dona ora per fare il pieno’ a sostegno di “Io Posso“, il progetto solidale nazionale nato 10 anni fa da un’idea di Gaetano Fuso pensato appositamente per quegli ammalati non autosufficienti che vogliono godere ancora delle cose belle della vita come il mare e il sole, ad esempio

“Per noi deve essere un impegno quotidiano che deve appartenere a tutte le istituzioni, ad ogni livello, per creare condizioni che migliorino la qualità della vita di tutti, attraverso l’abbattimento di ogni forma di ostacolo”, ha affermato il vicesindaco di San Cesario Elisa Rizzello.

Ho sempre guardato a ‘Io Posso’ – prosegue – come alla storia di chi desidera regalare una possibilità e realizzare un sogno, sfidando limiti e superando barriere; in questi anni di proficua collaborazione, il sogno di Gaetano Fuso è diventato anche il nostro e, grazie a quel sogno, alcuni nostri concittadini possono respirare la libertà che solo il blu del mare sa dare.”

La campagna di sensibilizzazione, mira a garantire la riapertura delle spiagge accessibili.

E per questo è necessario raggiungere l’obiettivo di 100mila euro in un mese, al fine di evitare di ridurre i servizi e i tempi di apertura delle tre strutture con servizi gratuiti presenti a San Foca dal 2015, a Gallipoli dal 2022 e a Porto Cesareo dal 2023.