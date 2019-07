Gara di solidarietà a San Cesario di Lecce, #Adoroillunedi’ è l’evento in memoria di Antonella Lezzi

Tra musica, danza e tante risate, parte il 10 luglio la prima edizione di #ADOROILLUNEDI’, che aiuta i piccoli pazienti di Bimbulanza. Una vera e propria maratona di beneficienza che occuperà Piazza Garibaldi a San Cesario di Lecce. A partire dalle 19:00 il programma è fitto: stand colorati, danza, musica e poi cabaret. Tutta una serie di eventi che porta sul palco anche nomi famosi al pubblico.

Un generatore di sorrisi e di buon umore che cerca di raccogliere fondi per Bimbulanza, l’ambulanza colorata a dimensione di bambino curata dall’Associazione Cuore e Mani aperte verso chi soffre Onlus e rivolta a piccoli degenti, per il risollevare il loro spirito. #ADOROILLUNDI’ è un ringraziamento per ogni settimana conclusa, vissuta e nuovamente ricominciata. Un inno alla vita ispirato da Antonella Lezzi, a cui questo primo memorial è dedicato

Il programma

Non mancheranno le risate e il divertimento per la serata del 10 luglio. Si comincia alle 19:00 con la Messa e a seguire giochi&Divertimento con DjAlex TodaJoia & i Clown della Bimbulanza per Bambini. Si entra nel pieno dello spettacolo alle ore 21. Tra i cabarettisti che animeranno la serata, gli Scemifreddi da Colorado, Santino Caravella da Made in Sud & Challenge 4, Giuseppe Guida da Mudù, Gianni Labalestra da Eccezionale veramente. Ma la serata non sarà solo all’insegna delle risate. Ad animare il palco ci sarà anche danza e musica che danno tutto il loro supporto alla serata di solidarietà.