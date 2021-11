Spenk non ha più il suo padrone e chiede di essere adottato. Chi sarà la famiglia fortunata?

Chi l’ha visto al guinzaglio varcare la soglia del cimitero di Trepuzzi ha capito subito che Spenk, un german longhaired pointer di setti anni, non stava facendo una passeggiata con il suo padrone. No, lui il suo padrone lo stava andando a salutare per l’ultima volta dopo giorni che non si dava pace per l’assenza di Vito, il suo amico umano con cui era cresciuto e che purtroppo era scomprso da qualche giorno.

Adesso Spenk non ha più nessuno, i componenti della sua famiglia sono tutti morti e chiede di essere adotatto. È una storia triste e dolorosa e Spenk l’ha capito, infatti ha cominciato a somatizzare la sofferenza. I volontari che l’hanno preso in cura, conoscendo le vicende, si sono accorti subito che il cane respirava male, respirava affannosamente mentre era alla ricerca di Vito tra la gente. E’ stato tranquillizzato e portato momentaneamente a casa di una vicina per non farlo finire in canile.

Adesso, però, i volontari chiedono aiuto, un aiuto concreto per trovare una casa al piccolo Spenk che non può trovarsi chiuso in un box. Adesso cerca una famiglia, una famiglia che lo ami e che sappia godere dell’affetto che solo un animale così è in grado di dare e di ricevere.

I German Longhaired Pointer sono una razza gentile, amichevole e intelligente. Sono molto affettuosi e possono provare ansia da separazione. Sono animali buoni e spesso hanno bisogno di un “lavoro” da svolgere quasi a non adattarsi bene a una vita eccessivamente sedentaria. Sono eccellenti animali domestici da famiglia, poiché si divertono tanto a giocare con i bambini. E, al contempo, sono anche molto socievoli con gli altri cani.

Per info: 393.4905594 – Trepuzzi (Lecce)