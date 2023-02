La storia di Charly che adesso chiede una famiglia per scambiare giochi e coccole

Charly cerca famiglia. Da quando il fratello è stato adottato da una coppia salentina e lui è rimasto da solo nella pensione per cani non fa altro che piangere perchè vorrebbe stare con le persone e non in un box. Di circa tre mesi e di futura taglia media, la storia del cane Charly è particolare perchè il cucciolo è stato due volte sfortunato.

Prima è stato abbandonato dai suoi proprietari, tanto che è stato ritrovato per strada da una volontaria di un’associazione animalista che lo ha salvato dal rischio di essere investito. Ma non finisce qui il suo peregrinare: dopo essere stato adottato da una famiglia è stato riportato nuovamente in pensione. L’improvviso trasferimento dei nuovi proprietari nel Nord Italia per motivi di lavoro ha fatto conoscere a Charly la tristezza dell’abbandono dopo la gioia delle coccole familiari. Adesso poi non ha nemmeno il fratellino con cui condividere i giochi e chiede solo di riassaporare il calore di un nuovo nucleo familiare a cui donare tutto il suo affetto, tutta la sua allegria.

Charly ha gli occhi verdi, è vaccinato, microchippato e sverminato. Ed è dolcissimo. Per info sull’adozione chiamare al: 3934905594.