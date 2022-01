Blondie e Chico, i cani del ‘Poeta’ devono essere adottati. Parte la gara di solidarietà

Tonino o ‘Il Poeta’ come lo chiamavano tutti sta per spegnersi. Le sue condizioni di salute sono peggiorate ulteriormente, in maniera irrimediabile. I suoi giorni, al termine di una lunga e inesorabile malattia, stanno per concludersi. Chi gli ha voluto bene, chi ha conosciuto le sue poesie e la sua solitudine, la sua povertà e la sua dignità soffre due volte. Già, perchè non potrà più incontrare i suoi occhi fieri, quasi diffidenti, e anche perchè ha una promessa da mantenere, una promessa che gli è stata fatta quando ha cominciato le cure ed ha capito che per lui la vita stava diventando un cammino verso il tramonto. La promessa è quella di prendersi cura di Blondie e Chico, i suoi cagnolini, quelli che lui era solito chiamare ‘i miei bimbi’.

I volontari dell’associazione ‘Dalla parte dei più deboli‘ non si danno pace. Sono affranti per lo stato di salute di malato terminale di Tonino ma al tempo stesso non vorrebbero mai che i suoi cani finissero in un canile.

‘Non pensate a me – diceva loro quando si recavano da lui nelle visite solidali per portare qualche genere di conforto -. Pensate a Blondie e Chico. Pensate a farli adottare quando io non ci sarò più. Mi raccomando. Guai se si dovessero dividere; sono cresciuti come fratelli. Promettetemelo! Promettetemelo!’.

Era questo il suo pensiero. Non badava tanto a curarsi – raccontano dall’associazione – quanto a programmare il futuro dei suoi cani che, dopo di lui, non potevano dividersi.

“Blondie e Chico non possono finire in un canile!”

‘Ci rivolgiamo a Leccenews24 e alla sua community – ci scrive Daniela, una volontaria-. Chiediamo un’adozione di coppia per questi due cagnolini. Noi ci impegneremo a sterilizzarli e a vaccinarli. Chiediamo soltanto che i nuovi proprietari, se ci saranno – e noi siamo sicuri che ci saranno!!! – si occupino di microchipparli. Blondie e Chico non possono finire in canile! Lo abbiamo promesso a Tonino e manterremo questa volonta!”

Purtroppo lo stato di salute di questo salentino si sta aggravando in queste ore e l’associazione ‘Dalla parte dei più deboli’ chiede un aiuto. Un aiuto concreto. La disponibilità di un’adozione per entrambi i cani! Il grande cuore dei salentini adesso non può altro che aprirsi!

Info e contatti per l’adozione di Blondie e Chico

Cell. 328.6124553

e-mail: galatidaniela7@gmail.com