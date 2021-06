Quattro cuccioli cercano una casa e una famiglia, ecco come adottare uno dei cagnolini

Sono i migliori amici dell’uomo e senza ombra di dubbio i più fedeli. Che sia in appartamento in città o nella casa in campagna, un cane è parte integrante della famiglia che lo accoglie e che gli vuole bene. Tira su il morale al suo padrone quando serve o rallegra le giornate a grandi e piccini che passano le giornate insieme a lui.

Sono 4 i cuccioli che cercano una casa ed una famiglia con cui passare il resto della loro vita. i cagnolini, futura taglia media, al momento si trovano in un recinto in attesa di essere adottati da qualcuno pronto a dare tutto il suo amore.

I cuccioli, una volta adottati, saranno dotati di microchip e vaccinati. Al momento si trovano in provincia di Lecce. Per informazioni, il numero da contattare è il 3934905594.