Black, il cagnolino che cerca amore dopo aver conosciuto l’orrore

La storia di Black è un pugno nello stomaco, ma anche un inno alla resilienza e alla fiducia. Questo piccolo meticcio, di circa un anno e cinque mesi, ha conosciuto la violenza e l’abbandono, ma oggi è pronto a voltare pagina e a regalare tutto l’amore che ha in corpo a una nuova famiglia.

Black viveva in provincia di Lecce, vittima della crudeltà di un padrone con gravi problemi di alcolismo che sfogava la sua rabbia e infelicità su una creatura innocente. Picchiato e trascurato, il cagnolino era destinato a una vita di paura e sofferenza, fino a quando una volontaria lo ha sottratto a quella situazione infernale, offrendogli finalmente un rifugio sicuro.

Un piccolo eroe con il cuore grande

Quando è stato salvato, Black era in condizioni fisiche precarie, magro e debilitato, ma le cure veterinarie e l’affetto della volontaria lo stanno aiutando a riprendersi. Pur essendo ancora spaventato dai movimenti bruschi, retaggio dei maltrattamenti subiti, Black si fida ancora profondamente degli esseri umani. “È semplicemente meraviglioso”, racconta la volontaria a Leccenews24, stupita dalla capacità di questo piccolo cane di non aver perso la fede nelle persone nonostante il trauma.

Black è di taglia piccola e pesa circa 7 kg, ma con un’alimentazione adeguata tornerà presto in forma. Nonostante la sua giovane età, ha già dimostrato una forza d’animo incredibile. Ora, tutto ciò che desidera è una casa, un luogo dove poter abbassare la guardia e ricevere finalmente l’amore incondizionato che non ha mai avuto. Cerca una famiglia paziente, che sappia rispettare i suoi tempi e che gli dimostri ogni giorno che la felicità non è solo un sogno lontano.

Chiunque voglia aprire il proprio cuore e la propria casa a questo piccolo guerriero, può contattare il numero 3934905594. Dare una seconda possibilità a Black non è solo un atto di compassione, ma un gesto che vi riempirà il cuore di gioia.