Asl Lecce istituisce le Aggregazioni Funzionali dei Pediatri di Libera scelta

L’Azienda Sanitaria Locale di Lecce potenzia l’assistenza pediatrica sul territorio dell’intera provincia con l’istituzione delle Aggregazioni funzionali territoriali (Aft) dei Pediatri di Libera scelta.

Le Aggregazioni funzionali territoriali sono forme organizzative che, attraverso la sinergia e la collaborazione tra pediatri, garantiscono assistenza pediatrica in ambito territoriale alla popolazione 0-14 anni, aderiscono a progetti, obiettivi e attività definiti dall’azienda e condividono linee guida e protocolli operativi.

Tra le principali novità: l’assistenza garantita nei giorni feriali dalle 8 alle 20 in ogni Distretto socio sanitario e una diversificata offerta di servizi assistenziali che comprendono anche attività di sostegno alla genitorialità, attività di prevenzione, diagnosi precoce, percorsi di gestione delle patologie croniche e medicina di iniziativa per la promozione di corretti stili di vita.

La nuova organizzazione coinvolge tutti i pediatri convenzionati che si uniranno in 11 Aggregazioni, una per ogni Distretto, a eccezione del Comune di Lecce dove sono previste 2 aggregazioni. La funzione essenziale è l’erogazione a tutti gli assistiti dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA).

Le singole Aft (la maggior parte operative, le altre in corso di attivazione) garantiscono l’assistenza pediatrica nei giorni feriali nella fascia oraria 8-20, assicurando in questo modo la continuità dell’assistenza ai bambini con l’apertura di almeno un Ambulatorio Pediatrico la mattina e il pomeriggio, dal lunedì al venerdì, nelle fasce 8.30-12.00 e 16.00-19.30.

Tra gli obiettivi anche quello di garantire la continuità dell’assistenza con l’utilizzo della ricetta elettronica dematerializzata e il continuo aggiornamento della scheda sanitaria individuale informatizzata e del fascicolo sanitario elettronico.

Sabato, domenica, prefestivi e festivi l’assistenza viene assicurata dagli stessi Pediatri di Famiglia con il servizio SCAP ad accesso diretto e gratuito nelle sedi adiacenti ai Pronto soccorso negli Ospedale V. Fazzi di Lecce, Ospedale di Galatina, Ospedale di Scorrano, Ospedale di Gallipoli.

“Il regolamento è un risultato importante e rappresenta un salto di qualità nell’assistenza pediatrica del territorio grazie ad una piena copertura dei turni nei giorni feriali e festivi e a una migliore qualità dei percorsi assistenziali. Se un pediatra non è disponibile nel suo Studio in una determinata fascia oraria o è assente, un altro pediatra all’interno dell’aggregazione può, per prestazioni non differibili, prendere in carico il paziente e fornire la necessaria assistenza. I bambini hanno quindi comunque accesso alle cure, anche in assenza del proprio pediatra di famiglia, fattore che ridurrà gli accessi impropri ai Pronto soccorso” ha dichiarato il Responsabile delle Cure Primarie Pediatriche di Asl Lecce Lorenzo De Giovanni.

“L’istituzione delle Aggregazioni dei pediatri anticipa il futuro dell’assistenza territoriale così come definita dal DM 77 e dal PNRR – con le Case di comunità e il lavoro in équipe con specialisti, medici di famiglia, operatori sanitari e socio-sanitari. In linea con i contenuti dei nuovi accordi nazionali e regionali, ASL Lecce è tra le prime aziende sanitarie a livello nazionale ad aver adottato il regolamento che disciplina le nuove forme organizzative dei pediatri. Questa nuova organizzazione potenzia e migliora l’assistenza territoriale in favore dei piccoli pazienti e fornisce al tempo stesso coordinamento delle cure e continuità dell’assistenza” ha commentato il Direttore Generale di “Via Miglietta” Stefano Rossi.