Al Ferrari di Casarano mancano medici, infermieri, oss e impiegati. Il Sindacato: “Lo volete chiudere”

Nubi fosche sembrano addensarsi sull’ospedale di Casarano al punto che il sindacato si sente costretto a scrivere alla Regione Puglia e all’Asl di Lecce per chiedere se, visto il declassamento già in atto, non ci sia l’intenzione di chiudere il nosocomio. Si badi bene che stiamo parlando del secondo ospedale della provincia di Lecce per numero di prestazioni. Ma la mancanza di medici, infermieri, operatori sociosanitari e impiegati amministrativi fa sì che Fp-Cgil e Cisl-Fp avvertano l’esigenza di intervenire non solo in difesa dei lavoratori che prestano la loro attività presso il ‘Ferrari’ ma anche e soprattutto a tutela dei cittadini che all’ospedale si rivolgono. Se verso la struttura si registra un carico di domanda di sanità che non varia, anzi aumenta, e per tutta risposta il personale a tutti i livelli diminuisce…il rischio che le prestazioni peggiorino è del tutto evidente.

«Tra carenza cronica di personale medico ed infermieristico, di Operatori socio-sanitari (Oss) ed ora anche di impiegati dell’amministrazione, il nosocomio è vicino al collasso – scrivono in una nota Cosimo Malorgio e Fabio Mele della Fp-Cgil Lecce e Antonio Piccinno e Orazio Bellanti della Cisl-Fp-. Non ci sono le condizioni per garantire ai pazienti un’assistenza adeguata. Ci chiediamo se non vi sia una chiara intenzione politica, non solo di declassare, ma anche di chiudere il presidio. Infatti, nonostante gli impegni assunti per assegnare nuovo personale all’ospedale di Casarano, nulla si è mosso».

Per questo i quattro sindacalisti hanno inviato una lettera al presidente della Regione, Michele Emiliano, alla presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, ed a tutti i livelli della Asl (dalla direzione generale alla direzione di presidio) per lamentare l’immobilità della politica e dell’amministrazione sanitaria salentina.

Tutte le carenze di personale del ‘Ferrari’ denunciate dal Sindacato

Per non dare l’impressione di lanciare inutili allarmismi e di rimanere nel vago, i sindacalisti snocciolano tutti i dati di una carenza di personale che appare essere gravissima. Insomma, la fotografia delineata da Fp-Cgil e Cisl-Fp è impietosa.

«Nel reparto di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza mancano i medici per coprire la normale turnazione, come pure per Anestesia e Rianimazione, dove la carenza si estende anche al personale infermieristico. Mancano biologi e tecnici di laboratorio nell’unità operativa di Radiologia clinica, medici e tecnici in Radiologia, mentre il servizio di Immunoematologia trasfusionale non è stato riattivato. Il bollettino è ancor più grave per il pensionamento di 10 amministrativi mai sostituiti negli ultimi anni. A marzo andrà in pensione il magazziniere economale, ma la figura è già assente per consumare ferie e riposi accumulati. Dei 24 infermieri che dovevano essere assunti tra il 2020 ed il 2021, sono arrivate a Casarano meno della metà delle unità di personale. Senza contare che i 16 Oss a tempo determinato il cui contratto è scaduto in questo anno solare ad aprile non sono stati sostituiti. Nel frattempo un buon numero dei lavoratori e delle lavoratrici oggi in organico ha già presentato domanda per il collocamento a riposo».