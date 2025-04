Al via il XX Congresso Territoriale CISL Lecce: “Lavoro, lavori. Il coraggio delle scelte in un Salento di opportunità e diritti”

La CISL di Lecce si prepara a un evento cruciale per il futuro del territorio: il suo XX Congresso Territoriale, intitolato “Lavoro, lavori. Il coraggio delle scelte in un Salento di opportunità e diritti“. Un appuntamento di due giorni, ricco di incontri, dibattiti e adempimenti statutari, che si svolgerà:

– Giovedì 10 aprile 2025, a partire dalle ore 15.00, presso il Centro Congressi Ecotekne dell’Università del Salento (Via Lecce-Monteroni).

– Venerdì 11 aprile 2025, a partire dalle ore 9.00, presso il Centro Congressi dell’Hotel Leone di Messapia (Via Lecce-Cavallino).

L’evento vedrà la partecipazione di numerose autorità civili, religiose e militari, di delegati e dirigenti sindacali, e sarà arricchito dalle relazioni di figure di spicco del sindacato:

– Ada Chirizzi, Segretario Generale CISL Lecce.

– Andrea Cuccello, Segretario Confederale CISL Nazionale.

– Antonio Castellucci, Segretario Generale CISL Puglia.

L’apertura del congresso sarà impreziosita da un intervento musicale del Maestro Salvatore Casaluci e da un’esibizione teatrale di Fabrizio Saccomanno, che introdurrà i temi sociali e del lavoro al centro dell’agenda CISL di Lecce.

Un’analisi profonda del contesto socio-economico

“Le tante povertà e fragilità sociali e del lavoro interrogano tutti noi circa l’attuale modello di sviluppo”, afferma Ada Chirizzi, Segretario Generale CISL Lecce. “Nel XX Congresso Territoriale della Cisl di Lecce ci confronteremo su cosa possiamo fare per recuperare il valore del lavoro; e quale contributo possiamo dare affinché esso sia riscattato dalla logica del mero profitto e possa essere vissuto come diritto e dovere fondamentale della persona, che attraverso esso esprime e incrementa la sua dignità. Parole che, nella complessa era delle transizioni, ci spronano ad un impegno in favore di un nuovo modello che operi secondo una logica nuova nella redistribuzione di risorse e profitti, di pari opportunità di accesso per tutti ai fondamentali diritti di cittadinanza, primo tra tutti il lavoro. Un cambio di paradigma, in questo tempo connotato da forme sempre più diffuse e multiformi di povertà, come ancora una volta denunciato dal Rapporto Oxfam. Tanti, troppi i poveri che soffrono di una povertà ingiusta e pochi i ricchi, sempre più ricchi di una ricchezza immeritata perché spesso ereditata”.

Un impegno per un Salento più giusto e solidale

Il XX Congresso Territoriale della CISL di Lecce si propone come un momento di riflessione e di proposta sui principali temi dello sviluppo, della sostenibilità e della coesione. L’obiettivo è chiaro: costruire un Salento più giusto, solidale e ricco di opportunità per tutti. Un’occasione per delineare strategie e azioni concrete per un futuro del lavoro che metta al centro la dignità della persona e la tutela dei diritti.