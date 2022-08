Tutto pronto per Alba Locomotive, ecco come raggiungere San Cataldo in occasione del concerto

Tutto pronto per una notte all’insegna della musica. Tra lunedì 8 agosto e martedì 9 agosto, alle ore 4.30 della mattina, si svolgerà sulla spiaggia libera di San Cataldo il concerto Alba Locomotive 2022. Protagonisti dell’evento il maestro Raffaele Casarano e Giuliano Sangiorgi, insieme ad altri musicisti. In occasione della manifestazione, inoltre, l’amministrazione comunale di Lecce ha prevista un servizio di trasporto pubblico: i collegamenti verso la marina di San Cataldo saranno potenziati già a partire dalla sera dell’8 agosto e fino alla mattina successiva.

Come raggiungere San Cataldo

Le navette predisposte per l’evento percorreranno un’unica linea, la S16 Locomotive, in partenza da Via Costa. La linea, inoltre, è collegata con i parcheggi gratuiti di interscambio di Settelacquare e del Mercato Bisettimanale e con le fermate intermedie di Via Imperatore Adriano, Piazza Palio e Via Pitagora. I biglietti sono quelli del trasporto pubblico ordinario, acquistabili nelle rivendite, tramite app (myCicero, TicketAppy e DropTicket) o a bordo dei mezzi. All’andata i bus partiranno da Via Costa dalle 21.30 con frequenza ogni mezz’ora e dalle 23 ogni quarto d’ora fino alle 04.45. Per il ritorno, a concerto concluso, l’intera flotta dei bus sarà pronta a partire da San Cataldo seguendo il percorso della linea.

Limitazioni alla circolazione

In vista dell’evento, la circolazione della auto nella marina di San Cataldo subirà delle limitazioni. Ad ospitare il concerto sarà la spiaggia libera del Molo di Adriano che è consigliabile raggiungere utilizzando la via vecchia Lecce- San Cataldo, per chi non potesse usufruire del trasporto pubblico.

Per la preparazione della manifestazione dalle 7 alle 20 dell’8 agosto sarà stabilito il divieto di fermata ambo i lati su Lungomare G da Verrazzano (tra il faro e il lido York) e nelle vie Margottini e Maiorana e sul lato destro di Lungomare Vespucci fino all’altezza dell’ex Bellavista.

La sera del concerto, dalle ore 2 del 9 agosto e sino al termine della manifestazione, vigerà il divieto di transito (eccetto residenti e frontisti, pass CUDE, mezzi di soccorso, forze dell’ordine, staff Locomotive e navette del servizio pubblico) nell’area più prossima al palco. Le auto provenienti dalla città non potranno entrare a San Cataldo dalla strada provinciale SP 364. Il traffico sarà deviato all’altezza dell’incrocio per con la SP 366 per San Foca. Anche chi proviene da Frigole dalla SP 133 potrà solo dirigersi o verso Lecce o verso la provinciale per San Foca. Un secondo sbarramento sarà posto all’altezza del semaforo tra Viale Cristoforo Colombo che sarà impercorribile dalle auto nell’ultimo tratto.