Albano positivo al Covid, dall’isolamento a Cellino San Marco avverte “State attenti, colpisce tutti”

Dopo aver cantato il suo cavallo di battaglia «Felicità» a medici e infermieri impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus e promesso una bottiglia del suo rinomato vino ad un’anziana paziente ricoverata nel reparto di terapia sub-intensiva nel Covid-Hospital alla Fiera del Levante, Al Bano Carrisi deve fare i conti con il virus. Il leone di Cellino San Maro ha scoperto di essere positivo per caso. Avrebbe dovuto salire sul palco del concerto di fine anno di Canale 5, in programma al Petruzzelli di Bari, ma i controlli di routine hanno fatto saltare i piani.

«Sono asintomatico per cui se non avessi fatto un tampone non avrei mai saputo di avere il Covid – ha raccontato Al Bano all’AdnKronos – Ho fatto il test per partecipare alla notte di Capodanno di Canale 5, dove dovevo cantare e presentare il programma di Mediaset e solo allora mi sono accorto di essere positivo. Ora sono in isolamento nella mia casa a Cellino San Marco».

Il video sui social

Dopo aver raccontato l’accaduto anche sui social, il cantante ha anche ricordato, con quel pizzico di ironia che lo contraddistingue da sempre, di aver preparato il funerale per quando la pandemia finirà. «Sono qui, devo combattere questo braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile. Finirà, perché tutto passa: gli ho già preparato il funerale (al Covid), la bara l’ho comprata, ho messo la data di nascita, aspetto la benedetta data di morte».

All’AdnKronos, infatti, ha aggiunto di non sapere quando è stato contagiato. «Ho fatto tre volte il vaccino e mi sono attenuto a tutti i protocolli eppure mi sono preso il virus. Sono positivo al Covid ma grazie a Dio sto benissimo».

Da qui, il messaggio per i no-vax: «State attenti, colpisce tutti. È questa la grande amara verità».