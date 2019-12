“Porta le palle in spiaggia, all’albero ci pensiamo noi”. La simpatica iniziativa a Torre Lapillo

Il Natale è magico perché in ogni angolo si respira aria di festa. Strade e piazze, spiagge e lidi fanno da sfondo alle iniziative pensate per rendere questo periodo dell’anno unico e far sognare i grandi come i bambini. Ce n’è per tutti i gusti, ma il più simpatico e originale è senza dubbio l’evento che andrà in scena su una spiaggia di Torre Lapillo.

Basterà solo presentarsi domenica 8 dicembre, sul tratto di spiaggia libera (a pochi passi dal bar “Gatto Nero” che scivola dolcemente sullo Ionio) dove, per la quarta volta nella storia di quell’angolo del Salento, una squadra di volontari darà vita all’albero di Natale più folle della stagione. Ma quando si risponde ad un invito, Galateo vuole che non bisogna presentarsi a mani vuote. Detto, fatto. A Torre Lapillo bisognerà portare gli addobbi, qualunque addobbo da appendere.

“Per questo Natale … porta le palle in spiaggia! All’albero ci pensiamo noi!”. Non poteva che essere questo il titolo dell’evento che chiama a raccolta tutti, ma proprio tutti.

«Hai un’età compresa tra 0 e 130 anni? Abiti a meno di 200 km dalla spiaggia di Torre Lapillo?? Sei dinamico e ipercalorico come il panettone con l’uvetta? Cerchiamo proprio te! Abbiamo bisogno di gente con le palle! Ognuno avrà la possibilità di dare il proprio contributo sferico all’evento del millennio, donando alla comunità locale quell’addobbo che avanzava…! » si legge nell’evento creato su Facebook.

Spazio alla creatività, quindi, per ‘vestire’ l’albero messo a disposizione dall’amministrazione comunale di Porto Cesareo. Ricapitolando, a partire dalle 14:00, chiunque potrà portare un addobbo da appendere all’albero e, intorno alle 17:00, ci sarà l’accensione delle luci.

«Porta le palle, ma attenzione a non romperle» invitano simpaticamente gli organizzatori.