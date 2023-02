Il Salentino Alberto Enrico Chiriacò eletto nella Giunta Esecutiva di Federcasa

Nella giornata di ieri, il Consiglio Direttivo di Federcasa ha votato all’unanimità l’ingresso in Giunta Esecutiva di Francesca Gerosa, Marco Bertuzzi, Alberto Enrico Chiriacò e Leonardo Impegno che prendono rispettivamente il posto di Donato Pascarella e David Lebro.

Federcasa

Federcasa è la federazione che raggruppa 82 Aziende Casa in Italia e nasce come trasformazione dell’Associazione nazionale istituti autonomi per le case popolari (Aniacap) costituita nel 1950 e rappresenta 82 enti e aziende diversamente denominate (Atc, Ater, Iacp, Aler, Acer, Arte, Arca, Spa) che in tutta Italia da più di un secolo costruiscono e gestiscono abitazioni di edilizia residenziale pubblica realizzate con fondi pubblici, fondi propri e prestiti agevolati da destinare a nuclei familiari con bassi redditi e spesso in condizioni di estrema fragilità sociale.

Si parla parlando di circa 754mila abitazioni gestite, dati aggiornati al 2022, che rappresenta l’83% del patrimonio residenziale pubblico totale.

I nuovi componenti di Giunta Francesca Gerosa (Presidente di Itea S.p.A. dal 2021), Marco Bertuzzi (Presidente di Acer Bologna da marzo 2022), Alberto Enrico Chiriacò (Amministratore Unico di Arca Sud Salento dall’ottobre 2017), Leonardo Impegno (Componente Consiglio di amministrazione di A.C.E.R. Campania dal 2019) vanno ad aggiungersi a quelli già in carica: il Presidente Riccardo Novacco (Presidente di Ater Trieste), il Vice Presidente Angelo Sala (Presidente di Aler Milano) e dai componenti Angelo Sicali (Presidente di IACP Catania), Paolo Petrolo (Commissario Straordinario di Aterp Calabria) e Luca Talluri, (Presidente di Casa spa Firenze). Il Direttore di Federcasa è l’Architetto Patrizio Losi.