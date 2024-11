Alda Merini, la poetessa dei Navigli che ha toccato le corde dell’anima

“Sono nata il ventuno a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenar tempesta.”

Milano, città di contrasti, ha dato i natali ad una delle voci più intense e originali della poesia italiana del Novecento: Alda Merini. Nata nel 1931, la sua vita è stata un continuo intreccio di gioia e dolore, di follia e lucidità, di amore e solitudine. Esperienze dolorose che hanno profondamente influenzato la sua poetica. La sofferenza non le ha impedito di scrivere poesie bellissime, capace di toccare le corde più intime del lettore, diventando un punto di riferimento per chi cercava parole per esprimere sentimenti complessi e contraddittori.

“Sono nata a Milano il 21 marzo 1931, a casa mia, in via Mangone, a Porta Genova: era una zona nuova ai tempi, di mezze persone, alcune un po’ eleganti altre no. Poi la mia casa è stata distrutta dalle bombe.” Con queste parole, Alda ci introduce nel suo mondo, un mondo segnato dalla guerra, dalla povertà, ma anche dalla bellezza e dalla speranza.

Il manicomio, gli amori tormentati, i tradimenti, la ‘follia’ che la poetessa considerava “un dono, una chiave per aprire porte che gli altri non vedono.”, hanno forgiato la sua anima, rendendola una poetessa capace di scavare nelle profondità dell’animo umano e di dare voce a ciò che spesso rimane in ombra. Tragedie che ha messo nero su bianco nei suoi indimenticabili versi: “La pazza della porta accanto”, “La vita facile”, “Ballate non pagate” e il capolavoro “La Terra santa” con chi ha vinto, nel 1993, il Premio Librex Montale.

Una poesia che parla al cuore

“Ho imparato che la vita è un’opera d’arte, che va dipinta giorno per giorno con i colori dell’anima.” La sua figura è indissolubilmente legata ai Navigli, i canali che solcavano la Milano di un tempo. Lì, Alda trovava ispirazione, serenità e un rifugio dal mondo. I Navigli diventano così il simbolo della sua anima inquieta e sognatrice.

“I Navigli sono la mia anima, un luogo dove posso perdermi e ritrovarmi.”

La sua poesia è un flusso inarrestabile di immagini potenti, metafore audaci e una musicalità che incanta. Nei suoi versi, la Merini celebra l’amore, la follia, la morte, la vita, intrecciandoli in un tappeto di parole che ammalia e commuove. La poetessa milanese ha indagato i temi con una sincerità disarmante.

Le sue poesie sono caratterizzate da un linguaggio semplice e diretto, ma al tempo stesso ricco di immagini evocative e metafore originali. La Merini ha la capacità di farci sentire vicini alle sue emozioni, di farci immedesimare nelle sue gioie e nelle sue sofferenze.

Una vita intensa, un’anima poetica

La sua infanzia, trascorsa tra le strade di Milano, è stata un’esperienza ricca di stimoli e contraddizioni. La guerra, l’internamento in manicomio, l’amore per la scrittura: tutti elementi che hanno forgiato la sua personalità complessa e multiforme.



Nonostante le difficoltà, Alda Merini non ha mai smesso di scrivere, di cercare la bellezza nelle piccole cose e di donare ai suoi lettori emozioni autentiche e profonde. La sua poesia, spesso autobiografica, è un viaggio introspettivo alla scoperta dell’anima umana, un inno alla follia e alla libertà.

“Sono nata il 21 marzo, primo giorno di primavera, e sono morta il primo novembre, giorno dei morti. Tra queste due date c’è stata la mia vita.”

La poesia come terapia

Per Alda Merini, la poesia è stata una vera e propria terapia, un modo per affrontare le proprie paure e i propri dolori. Attraverso i suoi versi, ha espresso la sua fragilità, la sua rabbia, ma anche la sua grande forza d’animo.

“La poesia è una medicina per l’anima, un balsamo per le ferite.” La “ragazzetta di Milano” la chiamava ai tempi dell’esordio negli anni Cinquanta Pier Paolo Pasolini che molto l’apprezzava.

Alda Merini, una voce che ha trafitto il cuore di generazioni, è stata una poetessa capace di trasformare la sofferenza in versi luminosi, di dipingere l’anima con i colori dell’amore e della follia. La sua poesia, un inno alla vita vissuta fino in fondo, ci ha regalato immagini indimenticabili, frammenti di un’esistenza intensa e tormentata.

Alda Merini è stata una delle più grandi poetesse italiane del Novecento. La sua poesia, selvaggia e appassionata, continua a incantare e a commuovere. Leggere i suoi versi è come fare un viaggio dentro l’anima di una donna straordinaria, un’artista che ha saputo trasformare la sua sofferenza in bellezza.

“E alla fine,/ quando tutto sarà finito,/ resteranno solo i versi,/ e io vivrò in essi,/ per sempre.”