Riva degli Angeli, monta la protesta dei bagnanti: ‘Spiaggia pubblica invasa dalle alghe, rovinate le nostre vacanze’

‘Abbiamo la fortuna di trovarci in uno dei posti più belli d’Italia, ma ogni anno si ripete la solita triste situazione. Non possiamo godere della spiaggia pubblica perchè è letteralmente invasa dalle alghe. Una distesa di oltre 200metri sull’arenile che quasi impedisce l’ingresso in mare. Basterebbe poco. Basterebbe un’adeguata pulizia da parte dell’Amministrazione ma quest’anno nemmeno i solleciti dei residenti sono sufficienti. Siamo lasciati in balia della non curanza che rovina letteralmente le nostre vacanze’.

Giunge alla redazione di leccenews24.it nella mattinata di oggi l’accorata protesta di un gruppo di cittadini che soggiornano nella bellissima spiaggia di Riva degli Angeli, marina di Porto Cesareo.

Non ne possono più di dover continuamente farsi sentire in Municipio per chiedere la pulizia del litorale invaso dalla posidonia spiaggiata. A quanto pare dalle foto che ci inviano senza ricevere l’adeguata risposta dell’Amministrazione.

‘Lavoriamo tutto l’anno per concederci due settimane di ferie – ci dice uno di loro -. Non è possibile trovare il litorale in questa situazione anche perchè non è giusto doversi recare per forza nei lidi privati per godere delle bellezze uniche del nostro territorio. Basterebbe uno sforzo da parte delle isituzioni preposte per consentire la fruizione di questa spiaggia che è un autentico patrimonio dell’umanità’.