Allarme FSI-USAE Lecce: grave carenza di medici ostetrici e ginecologi, rischio interruzione servizi in estate

La Segreteria Territoriale FSI-USAE Lecce lancia un forte allarme sulla grave carenza di Dirigenti Medici nelle Unità Operative Complesse (UU.OO.CC.) di Ostetricia e Ginecologia della ASL Lecce. Nonostante il recente concorso pubblico e l’assunzione di 12 professionisti tra vincitori e idonei, le criticità persistono, mettendo a rischio la continuità assistenziale, soprattutto in vista dell’imminente periodo estivo.

La denuncia del sindacato evidenzia come il numero attuale di Dirigenti Medici sia ben al di sotto degli standard occupazionali previsti dal DM 70/2015. In particolare, all’interno del P.O. Vito Fazzi di Lecce, Hub provinciale per l’Ostetricia, la situazione è critica. Su un totale di 25 dirigenti medici, 8 sono esonerati dai turni notturni e festivi, e uno è distaccato da oltre un anno e mezzo presso un altro Presidio Ospedaliero, costringendo il personale rimanente a doppi turni notturni, pronta disponibilità e lavoro straordinario. Questa situazione compromette non solo l’attività di base e la copertura dei turni H24, ma anche le attività ambulatoriali e chirurgiche ostetriche e ginecologiche, essenziali per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

La FSI-USAE sottolinea che, sebbene siano arrivati nuovi specializzati e specializzandi (a partire dal 2° anno di corso di formazione specialistica in Ostetricia e Ginecologia), il loro numero non è sufficiente a colmare il deficit. La necessità di ulteriori Dirigenti Medici è impellente per assicurare la piena operatività dell’Unità Operativa e dei servizi correlati.

Ferie estive: un ulteriore elemento di preoccupazione

Con l’avvicinarsi dell’estate 2025, il problema si aggrava ulteriormente. Tutti i Dirigenti Medici dovranno usufruire obbligatoriamente delle ferie, e questa combinazione di organico già insufficiente e necessità di riposo rischia di compromettere seriamente l’assistenza materno-infantile non solo nel Presidio Ospedaliero Vito Fazzi di Lecce, che gestisce un elevato numero di utenti, ma anche nei Presidi Ospedalieri di Gallipoli, Galatina e Scorrano.

La richiesta alla Direzione Strategica della ASL Lecce

Alla luce di questa grave situazione, la FSI-USAE Lecce rivolge un appello urgente e improrogabile alla Direzione Strategica della ASL Lecce, chiedendo di avviare con sollecitudine un ulteriore e adeguato reclutamento di Dirigenti Medici. L’obiettivo è duplice: garantire i bisogni assistenziali della popolazione e assicurare il pieno rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza nelle UU.OO.CC. di Ostetricia e Ginecologia di Lecce, Gallipoli, Galatina e Scorrano.