Alloggi per studenti universitari, pochi e troppo cari. Sicet Cisl: ‘Istituiamo l’Agenzia per la Casa’

La casa è un diritto di tutti, anche degli studenti universitari. Ogni anno si ripete la stessa storia: tante richieste di casa, poche, pochissime le offerte. Come risolvere il problema degli alloggi, alla luce di prezzi fuori dalla portata di famiglie e studenti? Il Sicet Cisl, il sindacato inquilini casa & territorio, prova a dare una proposta attraverso il suo segretario Alessandro Monosi: ‘Abbiamo notizia che per stanze singole, con bagno in comune, vengono chiesti importi eccessivi. Come Sicet di Lecce riteniamo che il sistema debba cambiare. Pensiamo che, come è stato fatto in altre realtà, sarebbe opportuno che i Comuni istituissero l’agenzia per la casa, un ufficio deputato a far incontrare domanda e offerta a prezzi calmierati. Sarebbe importante che fosse istituito un fondo di garanzia al quale far accedere studenti ma anche famiglie con disagio abitativo’.

Sarebbe questa l’ occasione per il Sicet Cisl di intervenire anche in merito alla modifica della legge regionale sugli alloggi Erp, la ex legge 10/2014: ”Negli ultimi periodi abbiamo avuto notizie di modifica della norma, con l’inserimento all’interno del meccanismo dell’Isee per la determinazione dei canoni di locazione. Auspichiamo che la Regione Puglia stabilisca in anticipo e in sede di modifica della legge i criteri e le premialitá che tengano conto dei disagi sociali e abitativi delle famiglie del nostro territorio. Ribadiamo che il diritto ad una casa è un diritto universale e necessario e che tutte le istituzioni devono fare quadrato per aiutare in tutti i modi chi è in cerca di un alloggio’.