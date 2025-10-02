Attivato a Lecce l’ambulatorio esofagite eosinofila nel reparto di Gastroenterologia del Vito Fazzi

Attivato un nuovo ambulatorio specialistico per l’esofagite eosinofila nel Reparto di Gastroenterologia dell’Ospedale Vito Fazzi Lecce diretto da Antonio Facciorusso.
L’esofagite eosinofila è una patologia infiammatoria cronica, su base immunologica o indotta da allergeni, caratterizzata da sintomi di disfunzione esofagea, come disfagia (difficoltà a deglutire) o rigurgito. Si tratta di una patologia emergente con un’incidenza e una prevalenza in costante aumento.
L’ambulatorio per l’esofagite eosinofila, coordinato dal referente Mattia Brigida, è il primo attivo in Puglia esclusivamente dedicato a questa patologia e offrirà ai pazienti un percorso diagnostico dedicato con, a seconda delle indicazioni, l’accesso a tutti i più moderni presidi terapeutici, dai cortisonici locali ai nuovi anticorpi monoclonali. Nell’ambulatorio l’esofagite eosinofila verrà trattata con un approccio basato sulle più recenti evidenze scientifiche.
Questo percorso diagnostico-terapeutico dedicato si aggiunge alle altre attività di potenziamento dell’offerta ambulatoriale specialistica gastroenterologica recentemente attivate dall’Uoc di Gastroenterologia dell’Ospedale Vito Fazzi, che comprendono anche l’apertura dell’ambulatorio epatologico (referente la dottoressa Vincenza Di Gregorio), l’ambulatorio di gastroenterologia generale (referente il dott. Mattia Brigida) e il potenziamento dell’ambulatorio malattie infiammatorie croniche intestinali (referente dottoressa Elisa Stasi).
L’Uoc di Gastroenterologia del Vito Fazzi è anche intensamente impegnata nell’attività scientifica con diverse sperimentazioni in ambito clinico ed endoscopico e con un’intensa attività pubblicistica.
L’accesso alle visite ambulatoriali avviene tramite prenotazione al Cup aziendale.