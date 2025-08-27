A San Cassiano tornano gli “Angoli del Vinile”, un evento atteso dedicato agli appassionati di collezionismo

Gli “Angoli del Vinile”, torna a San Cassiano. Un evento attesissimo dedicato a tutti gli appassionati di collezionismo, vinile e buona musica!

Domenica 31 agosto 2025, nel suggestivo centro storico di San Cassiano. Un evento gratuito, una giornata all’insegna della buona musica, per riscoprire la magia del vinile a 33 e 45 giri.

Tra gli angoli del festival si potrà curiosare tra stampe musicali, poster, custodie dedicate, gadget originali e preziosi e rari memorabilia autografati. Sarà una buona occasione per trovare tante idee regalo originali, coltivando allo stesso tempo la passione per la musica!

Saranno presenti espositori selezionati da tutta Italia, specializzati nei vari generi musicali dalla musica metal, al punk, a quella psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, alla musica classica, al cantautorato italiano e molti altri generi.

Durante la Fiera del Disco si potranno acquistare, scambiare e vendere dischi e si avrà l’occasione di incontrare persone che condividono la stessa passione per la musica.

Gli “Angoli del Vinile” sarà aperto al pubblico dalle ore 20:00 di domenica 31 agosto 2025. Un festival tra musica, vinili, talk, arte pop e mercatini vintage.

Tutto il necessario per passare una bella serata vintage in compagnia di amici, dove potrete degustare alcuni piatti tipici degli anni 80’ 90’ e cocktail vintage mai tramontati!