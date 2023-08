Gli animali si riprendono il territorio. Ed è una buona notizia

Siamo dalla parte dell’Uomo, ecco perché amiamo e difendiamo gli animali. Sono anni che Leccenews24 scrive di quanto è importante il rapporto tra specie animali e territorio, di quanto conti l’equilibrio tra gli esseri viventi.

L’uomo che entra in relazione consapevole con l’ambiente non è mai un essere pericoloso per le altre specie e gli animali in questo modo non sono mai da intendersi come un problema.

Nel Salento l’ultimo lustro è stato caratterizzato dalla riaffermazione territoriale del lupo, uno tra i predatori per eccellenza e il primo fra i carnivori italiani. Accanto al lupo, la cui convivenza con l’uomo è divenuta ormai realtà, vi sono le volpi, sempre più in espansione, i tassi, le faine e i maiali selvatici, oltre a specie migratorie che arricchiscono il patrimonio dell’avifauna locale.

Da ciò deriva una grande responsabilità, una necessità di interazione corretta e armoniosa con le specie più significative, perché non importa vedere l’animale o fotografarlo, l’importante è sapere che c’è, ed motivo di attrazione e di credibilità anche e soprattutto per un turismo davvero sostenibile.