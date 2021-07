Anziana truffata da falsi incaricati dell’Enel, Adiconsum fa annullare il contratto non richiesto

Tutto è bene quel che finisce bene. È stato annullato il contratto di luce e gas non richiesto per una anziana truffata e, grazie all’intervento di Adiconsum Lecce, la fattura nel frattempo pervenuta è stata resa inesigibile. L’anziana, infatti, aveva denunciato ai carabinieri di essere stata raggirata da ignoti che l’avevano invitata a fornire loro una bolletta di energia elettrica con la scusa di effettuare un controllo.

I fatti

Era sola in casa l’anziana vittima della truffa quando degli ignoti, fantomatici incaricati di Enel, hanno chiesto di esibire una bolletta per controllare, perché la signora, a loro detta, pagava troppo. Ma gli abili truffatori a fronte della richiesta dove fosse il marito e ricevendo come risposta che era venuto a mancare qualche anno prima, insistevano con l’anziana facendole presente che era obbligata a fare la voltura dell’intestazione perché altrimenti avrebbe subito il distacco dell’energia elettrica. Così l’anziana ha ceduto e ha fatto visionare la fattura di energia elettrica. Non solo: gli ignoti le hanno sottoposto un documento che lei ha firmato, senza consegnarle alcuna copia.

È proprio in mancanza di una copia che è stato difficili intervenire, non conoscendo la natura del documento. I familiari della signora si sono rivolti alla sede di Adiconsum di Vitigliano ricevendo assistenza e supporto su quanto accaduto. Non appena la signora ha ricevuto la prima fattura di energia, Adiconsum, per il tramite del presidente Paolo Guida, ha invitato la signora a non pagarla e a contestarla insieme al contratto non richiesto.

La compagnia di energia ha accolto le richieste di Adiconsum e la fattura è stata resta inesigibile. Inoltre, sono state attivate le procedure di salvaguardia e la signora è tornata al precedente gestore di luce e gas. Si è infatti scoperto che il contratto firmato dalla signora era il passaggio a nuovo gestore.

Adiconsum Lecce raccomanda di prestare molta attenzione nel fornire dati e informazioni a sconosciuti, rivolgendosi in caso di dubbi alle sedi Adiconsum. L’Associazione dei Consumatori informa che i casi segnalati e in trattazione come quello appena risolto, sono purtroppo in aumento esponenziale.