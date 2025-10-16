È tempo di castagne, gli anziani in Sila con l’Assessorato al Welfare di Andrea Guido

L’autunno si rivela in tutta la sua magia, trasformando i boschi in una tavolozza di colori caldi e avvolgenti. L’aria è frizzante, il sole regala ancora piacevoli tepori e la natura invita a momenti di pura evasione. Quale scenario migliore per dedicare un paio di giornate alla convivialità, al relax e al contatto autentico con l’ambiente?

La risposta è la Sila, e in particolare Camigliatello Silano, che in questo periodo dell’anno è il cuore pulsante della manifestazione “Autunno in Sila“.

Il Comune di Lecce, promuove un’iniziativa dell’assessorato al Welfare guidato da Andrea Guido, destinata ai cittadini dai 65 anni in su, organizzando un soggiorno a Camigliatello Silano.

L’obiettivo è duplice: offrire un momento di svago e benessere e permettere di godere appieno dell’evento “Autunno in Sila”, che anima la località calabrese da ottobre fino alla prima settimana di novembre con un ricco calendario di eventi enogastronomici, spettacoli e sagre dedicate alla bellezza e ai sapori della stagione.

Il viaggio è in programma per i giorni 29 e 30 ottobre, con trasferimenti in pullman e sistemazione in hotel, in un pacchetto all-inclusive pensato per garantire il massimo comfort e divertimento.

L’assessore Andrea Guido, sottolineando l’importanza dell’iniziativa, ha tenuto a precisare un dettaglio fondamentale: le castagne non saranno solo un pretesto!

“Il viaggio sarà in pullman e il soggiorno in hotel, si parte il 29 e si rientra il 30 ottobre. Ma le castagne – ci tiene a precisare – non sono solo un pretesto per passare due belle giornate immersi nella natura o per godere di un po’ di relax. A raccogliere le castagne ci andremo per davvero. E mi preme ricordare a tutti gli aspiranti partecipanti di preparare cestini di vimini, sacchi di juta o cotone insieme a scarponcini e guanti” – ha dichiarato.

Dettagli dell’iniziativa

La quota di partecipazione, all inclusive è di 69,00 euro. Le domande di partecipazione, dovranno pervenire entro il 24 ottobre e possono essere compilate presso la sede comunale dei Servizi Sociali di via Pistoia, dal lunedì al venerdì, ore 9:00 – 12:30.

Per ulteriori informazioni e contatti, è possibile chiamare i numeri: 0832 682128 – 0832 682477.