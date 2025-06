Nuovi orari all’Ufficio Anagrafe di Lecce, attesa più confortevole per i cittadini

Una buona notizia per i cittadini di Lecce che si recano all’Ufficio Anagrafe di viale Aldo Moro.

La sala d’attesa aprirà anticipatamente alle 7:45. Questa novità permetterà agli utenti di accedere ai locali, ritirare il proprio numero di prenotazione e attendere comodamente all’interno, al riparo dalle intemperie, l’apertura degli sportelli, che rimarrà invariata dalle 8:30 alle 11:30.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore ai Servizi Demografici, Laura Calò, mira a migliorare l’esperienza dei cittadini, eliminando le lunghe attese all’aperto. “Non era accettabile far attendere i cittadini all’aperto, in piedi ed esposti al freddo ed alla pioggia, in inverno, e sotto il sole ed al caldo afoso, in estate,” ha dichiarato l’assessore Calò. “In questa maniera potranno attendere al riparo e stare seduti. Un piccolo gesto di civiltà e rispetto per le persone”