Apre a Lecce ‘Joe Zampetti’, il punto vendita del Gruppo Megamark dedicato al pet care

Apre al pubblico a Lecce, in via Benedetto Croce n. 7 ‘Joe Zampetti’, il tredicesimo punto vendita dedicato al pet care del Gruppo Megamark di Trani, tra le realtà leader del Mezzogiorno nella distribuzione moderna. L’apertura, per un investimento di circa 200mila euro, segue quelle di Bisceglie, Bari (con 4 punti vendita), Foggia, Andria, Monopoli, Campobasso, Cerignola, Molfetta e Trani.

Al taglio del nastro, in programma domani alle 17, seguirà il party inaugurale con animazione per i bambini e tante novità: ai primi cento clienti che sottoscriveranno le ‘fido card’ verrà regalata una bag in stoffa e simpatici gadget legati al mondo animale; inoltre saranno presenti le associazioni del territorio impegnate nella tutela degli animali con le quali si organizzeranno iniziative di solidarietà, come le raccolte alimentari e le giornate di formazione con i veterinari della zona.

Con una superfice lorda di 300 metri quadrati, un’area commerciale di 200 metri quadrati, il nuovo punto vendita offrirà un assortimento di 6.000 referenze e 180 marchi, tra prodotti food e non food per gli amici a quattro zampe.

«Iniziamo il nuovo anno con un’altra importante apertura – spiegano Matteo Valente e Domenico Gimeli, a capo della catena Joe Zampetti – che si inserisce nel solco degli obiettivi prefissati per il 2022, ovvero portare il numero dei punti vendita almeno a venti. Sono già in programma infatti, nei prossimi mesi, nuove inaugurazioni a Francavilla Fontana, a Maglie e a Barletta . La crescente passione e attenzione per il mondo animale, in un periodo storico come questo, ci ha spronato ad investire in questo settore al fine di offrire ai nostri clienti prodotti sempre più ricercati e di qualità per i propri amici a quattro zampe».