Xylella, da Giurdignano parte l’appello. Il Sindaco Gravante: “Il territorio chiede aiuto. Ascoltiamolo”

Unire le forze e fare sentire la propria voce, a prescindere dal colore politico che si rappresenta.

Un appello accorato per trovare finalmente una soluzione a quella che da molti anni, adesso diventati troppi, è una vera piaga per il comparto agricolo salentino, quello olivicolo in particolare, un tempo fiore all’occhiello del territorio, ma che adesso va abbattendosi colpito dai colpi inferti dalla Xylella.

Per cercare una soluzione, ripetiamo e dare risposte concrete agli operatori del settore, il primo cittadino di Giurdignano, Monica Gravante, lancia una proposta destinata a tutti i suoi colleghi sindaci: “Uniamo le forze, il nostro territorio ci chiede aiuto”.

“Gli ulivi malati conoscono la verità. Il nostro territorio ci sta chiedendo aiuto. Abbiamo il dovere di ascoltare”, fa sapere Gravante.

“Dico come sempre quello che penso. Se andare a Lecce o Bari servirà andiamoci tutti. Se deve rivelarsi l’ennesimo bluff utile a dare visibilità a partiti politici e ad associazioni di categoria varie… non facciamoci prendere in giro”

Necessario non andare oltre e dare risposte

“Non serve perdere altro tempo – prosegue – il territorio e gli agricoltori vengono adoperati come ‘occasione’ e ‘pedina del momento’ da chi, come al solito e come sempre, si nasconde per portare profitti elettorali o economici ai propri gruppi.

Gli Agricoltori vogliono risposte e soluzioni. Basta con i metodi strumentali. Si parla di turismo e grandi sogni mentre il nostro territorio agonizza e neanche la chemioterapia fa più effetto!”.

Unire le forze e impegnarsi per territorio e agricoltori

“Uniamoci Comuni! Uniamoci Sindaci! Al di là dei colori politici ed al di là delle categorie.

Rendiamoci pronti a combattere e proseguire fino alla fine, per i nostri agricoltori, per il nostro territorio.

Sono mesi che Giurdignano propone ai Comuni di unirsi e farsi sentire… questo sì che è un buon motivo per salire sui Trattori e non scendere finché non ci avranno ascoltati”.