La città in un click: Rubik lancia “APPeppino”

Semplificare e rispondere alle esigenze dei cittadini con un semplice click. L’officina creativa digitale Rubik (con sedi a Galatone e Milano) ha sviluppato un’app per dispositivi Apple e Android che consente gratuitamente a tutti i cittadini, attività commerciali e turisti, di disporre sul proprio smartphone di un servizio di informazioni completo sulla propria comunità cittadina. APPeppino (il simpatico nome ufficiale dell’app) è già un successo: una guida virtuale, una piazza che sbarca online, un modo innovativo per conoscere, scoprire, restare informati, comunicare tutto ciò che riguarda la vita e il territorio della città.

Il primo comune a dotarsi di questo nuovo strumento è stato Adelfia, in provincia di Bari, dove lo scorso 10 maggio è avvenuta la presentazione ufficiale alla presenza degli amministratori comunali, del team dell’officina creativa digitale Rubik e di numerosi cittadini, entusiasti all’idea di poter usufruire di un servizio pratico e dinamico, restando aggiornati su tutto ciò che riguarda il proprio comune.

L’amministrazione comunale di Adelfia ha colto al volo l’opportunità proposta dall’ingegnere del software Gianni Inguscio che, con l’ausilio del team Rubik del quale fanno parte anche Roberto Cuppone e Roberto Costantini, ha sviluppato un’applicazione destinata a diventare indispensabile per i cittadini. Con un click si possono consultare punti di interesse, raccolta differenziata, dove mangiare e dormire, eventi, aziende e associazioni, attività commerciali, uffici e informazioni utili, allerte meteo e molto altro con notifiche push e topic di informazione.

«Siamo lieti del fatto che il comune di Adelfia – dichiara Gianni Inguscio di Rubik – abbia sposato il progetto APPeppino e per questo non possiamo che ringraziare il consigliere Lafirenza e il sindaco Cosola. Siamo fermamente convinti che l’app possa diventare un punto di riferimento per altre città, così come lo è per il centro barese. Si avverte la crescente esigenza di comunicazione in tutti gli ambiti, dal sociale allo sport, dal commercio agli eventi, passando per ogni altra curiosità o utile informazione, non solo per i cittadini ma anche per i turisti o per chi, per un motivo o per l’altro, vive lontano dalla propria città. L’idea è quella di riproporre l’app in altri centri, uno strumento complementare ai profili social di un comune – conclude Inguscio – o al relativo sito web dal carattere istituzionale».