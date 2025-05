Gallipoli promuove il diritto al mare per tutti, approvato il protocollo “Tutti al Mare” per la stagione balneare 2025

Il Comune di Gallipoli – assessorati ai Servizi Sociali e al Turismo – ha approvato il Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto “Tutti al mare”, promosso dall’Associazione Federazione Imprese Demaniali, aderente a Confimprese Demaniali Italia. L’iniziativa, rivolta ai cittadini residenti a Gallipoli, punta a garantire l’accesso gratuito alle spiagge attrezzate per alcune categorie fragili della popolazione, in particolare per le persone con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992 e per gli over 75 in condizioni economiche svantaggiate con Isee pari o inferiore a 10.000 euro.

Per i beneficiari è previsto l’utilizzo gratuito, per un massimo di cinque giorni consecutivi, dal lunedì al venerdì, nel periodo compreso tra maggio e luglio 2025, di un ombrellone e due postazioni (lettini o sdraio) presso gli stabilimenti balneari aderenti all’iniziativa, ovvero: Lido Blue Bay, Lido Zeus, Lido C’est la Vie, Lido Capirinia Beach, Lido Conchiglie, Lido PopulaMediterraneanBay, Lido San Giovanni, Lido Ecoresort Le Sirenè, Lido Costa Brada, Lido Rivabella, Lido Campo delle Bandiere, Lido Iride Beach, Lido Crystal Beach, Lido Rosa dei venti, Lido Cotriero, Lido Miramare, Lido Holiday Beach e Lido Baia Verde.

“Siamo orgogliosi di poter offrire un’opportunità concreta di inclusione e benessere – dichiara l’assessore ai Servizi Sociali Tonia Fattizzo. Il mare è un bene comune e nessuno dovrebbe sentirsi escluso da ciò che rappresenta per la nostra comunità: sollievo, bellezzae socialità. Questo progetto vuole essere una risposta semplice ma significativa al diritto alla dignità e al tempo libero, specie per chi vive condizioni di fragilità o solitudine. Ringrazio le realtà che hanno promosso l’iniziativa e tutti gli stabilimenti che hanno scelto di aderire”.

Aggiunge il vicesindaco Tony Piteo, con delega al Turismo:“Gallipoli è una città che vive e si racconta anche attraverso il suo mare. Con questo progetto ribadiamo un principio fondamentale: la bellezza deve essere accessibile a tutti. Il turismo, per noi, non è solo numeri e presenze, ma un valore culturale e sociale che si costruisce nella capacità di accogliere, includere e offrire esperienze significative anche alle fasce più fragili. Ringrazio gli stabilimenti che hanno già aderito all’iniziativa e che dimostrano, ancora una volta, come il sistema turistico gallipolino sia capace di fare rete e di mettersi al servizio della comunità. ‘Tutti al mare’ è un gesto semplice, ma potente: è un invito alla dignità, alla condivisione, alla cura del territorio e delle persone che lo abitano”.

L’avviso pubblico e il modello di domanda sono disponibili presso lo sportello digitale in via Pavia, dove gli utenti potranno ricevere assistenza per la compilazione dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30. Per ulteriori informazioni è attivo il numero 342 0638879.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 25 luglio 2025 all’indirizzo PEC: [email protected] oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

Le istanze ritenute idonee, a seguito dell’istruttoria dell’ufficio Servizi Sociali, saranno poi trasmesse direttamente agli stabilimenti balneari scelti dai cittadini, che cureranno le prenotazioni.