Arci Lecce elegge il presidente provinciale: riconfermato Cosimo Botrugno

È stato riconfermato all’unanimità il presidente provinciale di Arci Lecce. A ricoprire la carica ancora una volta sarà Cosimo Botrugno che, insieme ad Anna Caputo di Arci Lecce Solidarietà coop. soc., sarà delegato a congresso nazionale che si terrà a Roma all’inizio di dicembre.

L’assemblea si è svolta il 22 settembre presso la sede del Centro di Interazione Culturale Dunya. Presenti all’appuntamento anche Francesco Saverio Di Gregorio, Presidente Regionale Arci Puglia, e Davide Giove, membro della Presidenza Nazionale Arci. Durante l’incontro sono stati affrontati vari temi delicati di grande rilevanza per il momento storico: le incombenti elezioni, la guerra, la crisi energetica e la questione ambientale, che tutti i delegati hanno sottolineato come urgente e come, troppo spesso, sottovalutata.

Durante l’assemblea, inoltre, è stato nominato il nuovo direttivo, così composto: Angelo Bianco, Cosimo Botrugno, Giancarlo Costa Cesari, Christian Bevilacqua, Enrico Fuso, Marcello Gennaro, Zefferino Letizia, Paride Miceli, Patrizia Moscara, Loris Novelli, Francesca De Pascalis, Raffaele Gorgoni, Daniele Fiorentino, Antonio De Marco, Antonio Centonze.

“La rinnovata fiducia alimenterà l’impegno nella promozione della socialità, della cultura, della solidarietà e dell’accoglienza”, ha commentato Cosimo Botrugno. “Punti fermi per rinsaldare quei legami sociali che, nel nostro Paese, sono baluardo contro gli ancora troppo diffusi razzismo, criminalità, diseguaglianza di genere, squilibri territoriali e povertà”.