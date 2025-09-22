Armony Floor: parquet di qualità e un blog su misura per scegliere con consapevolezza

Armony Floor è una realtà italiana con sede a Coriano, in provincia di Rimini, specializzata nella produzione e distribuzione diretta di pavimenti in legno. L’azienda si distingue per la lavorazione interna di parquet in rovere e bamboo, unita all’importazione diretta delle essenze dai Paesi d’origine e alla vendita senza intermediari. Questo modello a filiera corta assicura tracciabilità, qualità costante e prezzi di fabbrica, a beneficio di privati, progettisti e professionisti del settore.

Una collezione articolata e versatile

Il catalogo Armony Floor conta oltre 60 referenze, selezionate per soddisfare esigenze progettuali differenti. Oltre al rovere, versatile e adatto a numerosi contesti, l’offerta include bamboo e legni tropicali come noce e doussié.

L’ampiezza della gamma si esprime anche nei formati: parquet flottante, moduli prefinito a incastro, spina ungherese, superfici SPC per ambienti umidi o soggetti a forte usura e linee outdoor progettate per resistere agli agenti atmosferici.

Il blog: un prezioso supporto informativo

Per accompagnare i clienti nelle decisioni, Armony Floor ha affiancato alla produzione un blog ufficiale, accessibile dal sito www.pavimentieparquet.com. Non si tratta di una vetrina di novità, ma di uno spazio di approfondimento pensato per offrire contenuti chiari e utili a privati, architetti e interior designer.

Il blog raccoglie guide pratiche, suggerimenti di manutenzione, spunti di interior design e riflessioni tecniche. Tra gli articoli, un posto di rilievo è occupato da temi concreti come la scelta del parquet o pavimento laminato: pro e contro, argomento di grande interesse per chi vuole confrontare diverse opzioni e orientarsi con dati reali e non solo con criteri estetici.

Attenzione all’ambiente e garanzia di durata

La responsabilità ambientale è parte integrante della filosofia aziendale. Tutti i materiali provengono da foreste certificate e sono trattati con colle e vernici prive di formaldeide. Gli impianti sono ottimizzati per ridurre consumi e scarti, in conformità con le normative europee più severe.

Ogni pavimento Armony Floor è coperto da garanzia ed è progettato per durare, a testimonianza della solidità tecnica e dell’affidabilità costruttiva che caratterizzano l’azienda.

Strumenti digitali e servizi al cliente

Il sito ufficiale non ospita soltanto il blog, ma rappresenta un vero e proprio punto di accesso al catalogo. È possibile esplorare le collezioni, scaricare schede tecniche dettagliate e richiedere campioni gratuiti, spediti entro 48/72 ore. In questo modo, chi deve scegliere un pavimento può valutare materiali e finiture direttamente nel proprio ambiente, con la massima consapevolezza.

A ciò si aggiunge lo showroom di Coriano, dove i visitatori possono toccare con mano le collezioni e confrontarsi con consulenti esperti. Una rete nazionale di posatori qualificati assicura invece un’installazione a regola d’arte e un’assistenza continua anche dopo la posa.

Una scelta che unisce prodotto e conoscenza

Armony Floor si presenta non solo come produttore di parquet, ma come partner affidabile per chi costruisce o ristruttura. L’azienda offre pavimenti progettati per resistere nel tempo e strumenti informativi per orientarsi tra le numerose opzioni disponibili.

In un mercato frammentato e spesso poco trasparente, Armony Floor unisce competenza industriale e supporto informativo, permettendo a chiunque di prendere decisioni consapevoli. La scelta del parquet, con questo approccio, non è soltanto un atto d’acquisto, ma un passo ponderato nella costruzione di spazi autentici e durevoli.