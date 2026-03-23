Stop al Caporalato, Arpal Puglia lancia il primo Recruiting Day per l’Agricoltura a Nardò

Arpal Puglia compie un passo decisivo nel contrasto al caporalato agricolo sperimentando un modello innovativo di incontro tra domanda e offerta. Il progetto S.T.O.P. CAPORALATO (Sportello Territoriale Operativo Permanente) entra nel vivo con un Recruiting Day in presenza previsto presso il Centro per l’Impiego di Nardò il pomeriggio di giovedì 23 aprile (ore 15-17).

Le aziende interessate a reclutare personale per la prossima stagione di raccolta hanno tempo fino al 10 aprile per riservare la propria postazione.

L’iniziativa non è solo un servizio di selezione gratuito, ma introduce leve strategiche per incentivare la legalità. Chi assume tramite lo Sportello Arpal avrà la priorità nell’assegnazione dei posti letto presso la Foresteria Boncuri, grazie alla sinergia con la Regione Puglia e il Comune di Nardò; per intercettare lavoratori fuori regione, sono previste sessioni di colloquio onlinedal 19 al 30 aprile in tutti i Centri per l’Impiego (CPI) e Arpal, in collaborazione con il Consiglio Italiano per i Rifugiati, rileva i fabbisogni legati al trasporto gratuito per i lavoratori privi di mezzi.

Le aziende possono prenotare la propria partecipazione contattando il CPI di Nardò (hub di progetto) inviando una mail a [email protected] o telefonando allo 0832 1699045

Posizioni lavorative

Il dodicesimo report del 2026 vede il Turismo protagonista con 263 offerte, seguito da Pulizie (85) e Sanità (45). Le candidature sono aperte a tutti sul portale “Lavoro per Te Puglia“.